Очень важный шаг: что известно о возможных переговорах Зеленского и главы Китая

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Китая Си Цзиньпином были бы полезным делом.
"Мы думаем, что было бы хорошо, если бы они (Зеленский и Си Цзиньпин, - ред.) поговорили", - заявил он, подчеркнув, что США поддерживают и будут поддерживать такие контакты.
При этом Кирби предостерег Китай от содействия прекращению огня в Украине, сказав, что это усилит российскую агрессию.
Визит Си Цзиньпина в Москву
В конце февраля изданная The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что китайский лидер Си Цзиньпин готовится к поездке в Россию в ближайшие месяцы. Во время этого визита он, в частности, хочет дать толчок мирным переговорам Украины и страны-агрессора РФ относительно войны.
13 марта издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Россию и провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Как пишет издание, планы визита появились на фоне предложения Китая выступить посредником в достижении мира в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку России со стороны Китая.
Также в СМИ сообщили, что накануне визита главы КНР китайская сторона пытается прозондировать, на какие уступки готов диктатор РФ в конфликте с Украиной. При этом российские элиты надеются, что Китай просто не даст России проиграть, а как будет выглядеть "выигрыш" или "ничья" уже неважно.
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