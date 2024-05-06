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Огрызко рассказал, станет ли Путин развязывать войну в Европе после инаугурации

Дмитрий Видоменко
6 мая 2024, 21:54
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Как считает бывший глава украинского МИД Владимир Огрызко, начать войну против НАТО может разве диктатор-самоубийца.
Путин, Огрызко
Владимир Путин вряд ли станет развязывать на протяжении нового срока в Кремле войну в Европе / Коллаж фото Главред, ua.depositphotos.com

Русский диктатор Владимир Путин навряд ли сможет развязать на протяжении своего нового срока в Кремле войну в Европе. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Такие заявления - абсолютно нереалистичные вещи. Путин в Украине не может ничего достичь, какая уж там Европа?! Тем более, что все страны, которые граничат с Россией (с недавних пор и Финляндия, являются членами НАТО), поэтому начинать войну против условной маленькой Эстонии будет означать начало войны против очень не условного и большого блока НАТО", ‒ сказал он.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

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В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Как считает Огрызко, начать войну против НАТО может разве диктатор-самоубийца.

"Потому это нужно европейским политикам, чтобы держать соответствующий градус напряжения в своих обществах и объяснять, почему надо увеличивать расходы на оборону. И это правильно, потому что до полномасштабного вторжения в Украину там все находились в теплой ванне. Теперь из нее надо, наконец, выйти и реально посмотреть на то, что происходит вокруг. Но рискнуть начать войну против НАТО может разве что самоубийца", ‒ подытожил он.

Риск войны России и НАТО

Немецкие спецслужбы подготовили анализ военной угрозы со стороны России для правительства, в котором прогнозируется, что с 2026 года Россия может напасть на территорию стран-членов Североатлантического альянса.

В разведке Эстонии заявили, что Россия, вероятно, готовится к войне с НАТО, которая может произойти ориентировочно в следующие 10 лет. Кремль перевел экономику на военные рельсы и проводит переформатирование своей армии.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNBC от 20 марта подчеркнул, что Путин активизирует усилия по переводу экономики России на военные рельсы, чтобы иметь возможность напасть на НАТО уже в 2026 или 2027 году.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил 9 февраля, что новые разведывательные данные указывают на то, что Россия может попытаться напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет, это быстрее, чем оценивало НАТО в 2023 году.

В январе немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера уже писало о том, что Вооруженные силы Германии готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. В документе подробно излагался возможный "путь к конфликту" между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем. Кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Позже сообщалось, что Bild опубликовало сценарий, который в НАТО считают базовым. Однако есть еще один – потенциальный захват агрессором Россией шведского острова Готланд, писало издание Redaktionsnetzwerk Deutschland. Второй сценарий предусматривает агрессию против стран Балтии. В Альянсе опасаются первого варианта развития событий.

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война в Украине НАТО Владимир Путин Владимир Огрызко
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