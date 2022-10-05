Оккупант ушел в "разводвойска: в РФ жена родила ребенка от другого, пока муж воевал в Украине

В январе российский захватчик из Одинцово ушёл на учения, а после - на фронт. Когда вернулся домой, то застал супругу в роддоме. Но рожала она не от него.
В российском городе Одинцово разыгралась нешуточная семейная драма. Пока прапорщик воевал в Украине, его жена родила ребенка от другого. 26-летняя Анастасия отказалась от ребенка, а ее брак трещит по швам .
Как пишет Telegram-канал Mash, в январе оккупант ушёл на учения, а после - на фронт. Когда вернулся, то застал супругу в роддоме.
"Простым добавлением чисел выяснил, что ребенок не мог родиться от него, а жена - гулящая", - говорится в сообщении.
По данным канала, сначала медики обнаружили в палате младенца, которого покинула мать, и обратились в полицию.
"Правда, "кукушка" сама прибежала несколько дней назад в бокс. Уже там 26-летняя Анастасия написала заявление с отказом от ребенка", — пишут на канале.
Тем временем путинский солдат подал на развод.
"У пары осталось двое детей, родство с которыми папа прапорщик теперь тоже ставит под вопрос ", — говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, недавно оккупант, который попал в плен в Украине, был вынужден уговаривать супругу пообщаться с ним по телефону. Отвечая на звонок мужа, россиянка предложила позвонить ей после 21:00, мол, сейчас она занята.
Еще одна россиянка давала неадекватные советы своему мужу. Жена российского захватчика прямым текстом призывала насиловать украинских женщин.
Тем временем в России начали паниковать жены российских оккупантов - они получают "черные метки". В посланиях неизвестные называют этих женщин "пособниками преступника" и предупреждают их о расплате.
Другие новости:
- "Украинцы разошлись, нам конец": оккупанты пожаловались на ад под Изюмом - перехват
- "Привезешь мне чью-то голову": россиянки заказывают "трофеи" с войны - перехват
- "Надо снимать президента": оккупант прозрел, что война в Украине никому не нужна - перехват