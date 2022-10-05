Оккупант ушел в "разводвойска: в РФ жена родила ребенка от другого, пока муж воевал в Украине

В Одинцово разыгралась семейная драма / Фото breakingmash, Минобороны РФ

В российском городе Одинцово разыгралась нешуточная семейная драма. Пока прапорщик воевал в Украине, его жена родила ребенка от другого. 26-летняя Анастасия отказалась от ребенка, а ее брак трещит по швам .

Как пишет Telegram-канал Mash, в январе оккупант ушёл на учения, а после - на фронт. Когда вернулся, то застал супругу в роддоме.

"Простым добавлением чисел выяснил, что ребенок не мог родиться от него, а жена - гулящая", - говорится в сообщении.

По данным канала, сначала медики обнаружили в палате младенца, которого покинула мать, и обратились в полицию.

"Правда, "кукушка" сама прибежала несколько дней назад в бокс. Уже там 26-летняя Анастасия написала заявление с отказом от ребенка", — пишут на канале.

Тем временем путинский солдат подал на развод.

"У пары осталось двое детей, родство с которыми папа прапорщик теперь тоже ставит под вопрос ", — говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, недавно оккупант, который попал в плен в Украине, был вынужден уговаривать супругу пообщаться с ним по телефону. Отвечая на звонок мужа, россиянка предложила позвонить ей после 21:00, мол, сейчас она занята.

Еще одна россиянка давала неадекватные советы своему мужу. Жена российского захватчика прямым текстом призывала насиловать украинских женщин.

Тем временем в России начали паниковать жены российских оккупантов - они получают "черные метки". В посланиях неизвестные называют этих женщин "пособниками преступника" и предупреждают их о расплате.

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