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Переговоры Меркель и Путина по СП-2 перед встречей с Зеленским: в РФ назвали главную проблему ФРГ

9 июля 2021, 07:10
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Вопрос Северного потока-2 является крайне болезненным для Германии, которая должна сделать свой выбор, считает Роман Попков.

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Меркель позвонит Путину, чтобы проконсультироваться по Северному потоку-2, - журналист / Getty

Канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским наверняка позвонит главе РФ Владимиру Путину, чтобы посоветоваться о будущем Северного потока-2. Вопрос трубопровода очень сложный для Германии, которая готова отступить от демократических ценностей в угоду экономической выгоде. В ФРГ не видят опасности, которая может исходить от России. Об этом заявил журналист МБХ медиа Роман Попков.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что Меркель, скорее всего, поговорит с Путиным об СП-2 перед встречей с Зеленским. Достройка российского газопровода означает выбор Германии в пользу денег, а не ценностей. Однако немцы в данной ситуации попытаются сманеврировать.

"Думаю, что скорее всего да (будет звонить Меркель Путину - ред.), потому что для официального Берлина "Северный поток" это крайне болезненный вопрос, и, скорее всего, консультации будут проводиться. Германия оказалась в очень сложной ситуации, она вынуждена выбирать между европейскими ценностями и своим экономическим благополучием. К сожалению, мы знаем, что часто европейские страны выбирают так называемую "реал политик", и зачастую в ущерб ценностям демократии. Мы это проходили и в 1930-е годы, и позднее. Берлин будет пытаться маневрировать", - считает журналист.

По его словам, Германия не видит опасности, которая может исходить от России. В случае с оккупацией Крыма и Донбасса реакция на события произошла, однако в Европе уже об этом забыли.

"Красные линии" всегда есть, но это совершенно экстремальные вещи. Например, в случае с Беларусью этим стал пиратский захват самолета, только после этого началось настоящее давление на минский режим. В случае с Россией этим однажды стали операции в Крыму и на Донбассе, но прошло слишком много времени, и память европейской бюрократии притупилась, они забыли, на что способен Кремль. Пока Берлин не видит новых "красных линий", - подчеркнул Роман Попков.

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Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в мае во время встречи с делегацией из США призвал американские и европейские власти остановить строительство СП-2 – проекта, который несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Кандидат на пост Федерального канцлера Армин Лашет говорил, что если Россия нарушит свои обязательства и будет использовать Северный поток-2 против Украины, то Европа в любой момент сможет отключить газопровод.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко сказал, что Газпром начал шантажировать Европу, требуя одобрения достройки и запуска СП-2. Россия уже существенно сократила транзит газа через Украину и ставит ЕС пере выбором: либо Северный поток-2 и дешевый газ, либо проблемы с поставками топлива.

Украинский дипломат Константин Грищенко полагает, что если после парламентских выборов в Германии новым канцлером станет кандидат от Партии зеленых, СП-2 могут остановить на 3-4 года.

новости Германии Владимир Зеленский Ангела Меркель Владимир Путин Северный поток-2
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