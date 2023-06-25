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Почему Пригожин свернул мятеж в РФ: в ISW назвали причины и оценили последствия

Анна Ярославская
25 июня 2023, 07:46 обновлено 25 июня, 07:54
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Восстание Пригожина еще больше подорвало его базу поддержки в ультранационалистическом сообществе, российском правительстве и внутри самой ЧВК Вагнер.
Пригожин, вагнеровцы
Почему Пригожин свернул мятеж в РФ - ответ ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, устроив мятеж, делал ставку на то, что единственный способ сохранить свою компанию, как независимую силу - это выступить против минобороны РФ. Однако он переоценил свои перспективы. Кроме того, он разозлил многих сотрудников "Вагнера" и симпатизирующих этой ЧВК ультранационалистов тем, что не довел до конца попытку марша на Москву.

Как говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW), Пригожин рассматривал как экзистенциальную угрозу его политическому (и, возможно, личному) выживанию срок 1 июля, установленный минобороны РФ для формализации контроля над нерегулярными формированиями, включая Вагнер. Поэтому он решил рискнуть, использовав свои силы, в попытке сменить руководство минобороны, а не полностью потерять ЧВК Вагнер.

Аналитики Института допустили, что Пригожин планировал этот мятеж, о чем говорят координация и скорость "вагнеровских" движений. Подтверждений этой гипотезе у ISW пока что нет.

видео дня

Аналитики института отметили, что единственная реальная надежда Пригожина на прочный успех заключалась в обеспечении дезертирства минобороны, но он этого не сделал.

"Восстание Пригожина еще больше подорвало его базу поддержки в ультранационалистическом сообществе, российском правительстве и внутри самой ЧВК Вагнер", - считают эксперты.

В Институте допустили, что Пригожин также разозлил многих сотрудников "Вагнера" и симпатизирующих этой ЧВК ультранационалистов тем, что не довел до конца попытку марша на Москву.

Кроме того, аналитики отметили, что соглашение, достигнутое Пригожиным с Лукашенко и Кремлем, расстроит сотрудников "Вагнера", поскольку оно положило конец усилий главаря наемников оградить их от подчинения минобороны.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону.Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

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