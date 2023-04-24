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Политолог пояснил, что должно случиться для ускоренного вступления Украины в НАТО

Дмитрий Видоменко
24 апреля 2023, 15:00 обновлено 24 апреля, 15:11
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Как считает политический эксперт Андрей Золотарев, выгодный Киеву североатлантический пасьянс на данный момент пока не складывается.
Нато, Украина, Золотарев
Андрей Золотарев / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Жителям Украины не стоит надеяться на то, что в ближайшее время внешнеполитические условия будут благоприятствовать ускорению вступления нашей страны в НАТО. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Думаю, что для того, чтобы вступление Украины в НАТО произошло, должен быть консенсус Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции, Италии и, пожалуй, Испании и Нидерландов как наиболее влиятельных стран-членов НАТО и в экономическом, и в военном отношении. Тогда это возможно. Эрдоган явно хотел хорошо поторговаться по факту вступления Финляндии в НАТО и выторговать себе F-35. В итоге он получит F-16 Block Upgrade II. Но, тем не менее, он уступил. Я сразу прогнозировал, что Эрдогана дожмут, как и по вопросу Швеции", ‒ сказал он.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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Как считает Золотарев, прежде всего, конфликты начнутся в Германии ‒ в силу громадного количества проживающего там пророссийски настроенного населения.

"Что касается Украины, то здесь у меня такой уверенности нет. В Германии, в силу "ватности" части немецкого политикума, ситуация будет качаться. Там активно пророссийские прокси раскручивают антивоенное движение. Это, кстати, тот элемент информационной войны, которого мы не замечаем, но который может очень сильно повлиять на немецкую политику, в том числе и в вопросе членства Украины в НАТО. Это также может отразиться и на поставках нам вооружений и техники. Сегодня, спасибо немецкому правительству, у самой Германии на вооружении нет еще ни одной системы IRIS-T, а ВСУ такую систему уже получили и не одну", ‒ сказал он.

В целом, считает Золотарев, выгодный Киеву североатлантический пасьянс сейчас не складывается.

"Аналогичные проблемы с учетом экономической ситуации и Франции, где оппозиция будет активно раскачивать тему экономических издержек от антироссийских санкций. Мол, почему мы вкладываем немалые средства в вооружение Украины. То есть впереди нас ждут проблемы, и они не будут способствовать такому решению. Да и скоро выборы в США, и кто будет ставить на повестку дня вопрос членства Украины в НАТО, когда республиканцы активно будут отрабатывать изоляционистскую повестку? Ведь представители республиканцев уже прямо говорят о том, что для США есть проблемы важнее Украины. Так пока пасьянс не складывается", ‒ сказал он.

Смотрите видео о том, что эксперт Андрей Золотарев думает о перспективах вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля во время своего визита в Киев сказал, что Украина должна вступить в НАТО. По его словам, с этим согласны все страны-члены Альянса. Организация приложит все усилия, чтобы евроатлантическая интеграция украинского государства стала возможной.

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что Украина приложила все усилия, чтобы вступить в Североатлантический альянс. Теперь Киев ожидает политического приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится летом текущего года.

Участник Атлантического совета, руководитель общественной организации Украина в НАТО Юрий Романюк предположил, что Украина может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, развитие такого сценария возможно в случае прекращения к тому времени горячей фазы войны.

Война России против Украины:

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