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Политтехнолог пояснил, потерял ли окончательно Кадыров доверие Путина

19 марта 2023, 12:02
Как говорит Борис Тизенгаузен, пока в подковерно-аппаратных играх Кадыров успешен, но заметно проигрывает в них другой видный путинский приспешник - Пригожин.
Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Рамзан Кадыров, Владимир Путин / скриншоты из видео

Тот факт, что в последние месяцы чеченский диктатор Рамзан Кадыров практически не появляется в публичном пространстве и никак не комментирует неудачи российской армии в войне против Украины, отнюдь не свидетельствует о том, что он потерял доверие русского диктатора Путина. Об этом заявил в интервью Главреду политтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Доверия Кадыров не потерял. Но нужно отдать должное, рядом с ним находятся очень грамотные пиарщики и политтехнологи. Судя по всему, Кадырову посоветовали не дергаться, как в первые месяцы войны, и не нападать на армейское руководство РФ. Ведь мы видим, чем это для закончилось для Пригожина. И скажем прямо, что армейский спецназ или ФСБ, если им будет поставлена такая задача, могут успешно провести операцию. Потому Кадыров самоустранился по совету своего неглупого окружения", ‒ сказал он.

Как говорит Тизенгаузен, пока в подковерно-аппаратных играх заметно проигрывает другой видный путинский приспешник ‒ главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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"Скорее, больше Пригожин не оправдал доверия Путина. Именно его армейское руководство фактически сейчас сливает. Думаю, что их задача в лице Шойгу и других генералов просто сделать так, чтобы ЧВК "Вагнер" не стало. Набирать заключенных Пригожин больше не может по понятным причинам – он уничтожил всех, кого набрал из 50 тысяч. Заключенные – не дураки и лучше отсидят свой положенный срок, чем умрут за несколько дней где-то под Бахмутом", ‒ подытожил он.

Что известно о болезни Кадырова

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отмечал, что Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. Невзлин рассказал, что на лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

Позже Кадыров после слухов о своем серьезном заболевании впервые появился на людях. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Как пишут СМИ, 3 марта Кадыров участвовал во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

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Владимир Путин Рамзан Кадыров Евгений Пригожин Борис Тизенгаузен
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