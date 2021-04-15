Польша после санкций США приняла важное решение из-за агрессии России

Польша выразила солидарность с решением США ввести санкции против РФ.
Польша приняла решение выслать из страны трех российских дипломатов. Как сообщают в Министерстве иностранных дел Польши, такое решение было принято после введения Соединенными Штатами санкций против России.
Сообщается, что сегодня в МИД Польши вызвали посла России Сергея Андреева. Ему вручили дипломатическую ноту, в которой сообщается о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата.
"Основанием для этого решения послужило нарушение дипломатического статуса и осуществление указанными лицами действий во вред Республике Польша", - говорится в сообщении.
Кроме того, Польша выразила солидарность с решением США ввести санкции против РФ.
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"Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
- В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
- НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.