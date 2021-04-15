Польша после санкций США приняла важное решение из-за агрессии России

Польша после санкций США выслала троих дипломатов России / УНИАН

Польша приняла решение выслать из страны трех российских дипломатов. Как сообщают в Министерстве иностранных дел Польши, такое решение было принято после введения Соединенными Штатами санкций против России.

Сообщается, что сегодня в МИД Польши вызвали посла России Сергея Андреева. Ему вручили дипломатическую ноту, в которой сообщается о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата.

"Основанием для этого решения послужило нарушение дипломатического статуса и осуществление указанными лицами действий во вред Республике Польша", - говорится в сообщении.

Кроме того, Польша выразила солидарность с решением США ввести санкции против РФ.

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"Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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