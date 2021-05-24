Польша призвала усилить давление на Беларусь из-за "угона" самолета

Польша призвала усилить давление на Беларусь / УНИАН

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал запретить въезд в Европейский союз причастных с принужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.

"Мы будем добиваться того, чтобы лица, которые были замешаны в таком угоне, этом шантаже самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, были охвачены санкциями и с запретом приезда на территорию стран - членов ЕС", - заявил он во время брифинга в Брюсселе в понедельник, 24 мая.

Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред: