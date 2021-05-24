Польша призвала усилить давление на Беларусь из-за "угона" самолета

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал запретить въезд в Европейский союз причастных с принужденной посадкой самолета.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал запретить въезд в Европейский союз причастных с принужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.
"Мы будем добиваться того, чтобы лица, которые были замешаны в таком угоне, этом шантаже самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, были охвачены санкциями и с запретом приезда на территорию стран - членов ЕС", - заявил он во время брифинга в Брюсселе в понедельник, 24 мая.
Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:
- Самолет компании Ryanair, который летел рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, вынужден был совершить срочную посадку в связи с сообщением о заминировании. Однако после того, как авиалайнер приземлился, взрывных устройств не обнаружили.
- Среди пассажиров авиалайнера находился белорусский оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали силовики в Минске.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инцидент "операцией спецслужб" и сказала, что Роману Протасевичу может грозить смертная казнь
- В Евросоюзе в связи с резонансной посадкой самолета в аэропорту Минска потребовали объяснений от Беларуси.
- В ответ ЕС рассмотрит возможность прекращения пассажирского сообщения с Беларусью.
- Согласно данным белорусских СМИ, Романа Протасевича обвиняют в массовых беспорядках согласно разным статьям Уголовного кодекса республики. Однако ни одна из данных статей не предусматривает исключительной меры наказания.
Автор: Екатерина Трохимчук