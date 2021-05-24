Еврокомиссия нанесла жесткий финансовый удар по Беларуси

Еврокомиссия нанесла финансовый удар по Беларуси / Фото: flickr.com/photosmartinschulz

Еврокомиссия заморозила 3 млрд евро инвестиционной помощи для Беларуси. Помощь будет заморожена, пока Беларусь не станет демократической, рассказал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк Twitter.

При этом он добавил, что пакет инвестиционной помощи может быть представлен на рассмотрение министров иностранных дел ЕС уже в июне.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК намерена сфокусироваться на принудительной посадке самолета Ryanair властями Беларуси.

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Она также отметила, что ЕС обсудит вопрос введения дополнительных санкций против Беларуси по трем направлениям. В частности:

отдельных лиц, причастных к этому захвату самолета;

предприятий, которые финансируют режим Лукашенко;

авиационный сектор.

"Мы будем продолжать давление на режим до тех пор, пока он не будет уважать свободу мнений и СМИ. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

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