Еврокомиссия нанесла жесткий финансовый удар по Беларуси

Пакет инвестиционной помощи может быть представлен на рассмотрение министров иностранных дел ЕС уже в июне.
Еврокомиссия заморозила 3 млрд евро инвестиционной помощи для Беларуси. Помощь будет заморожена, пока Беларусь не станет демократической, рассказал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк Twitter.
При этом он добавил, что пакет инвестиционной помощи может быть представлен на рассмотрение министров иностранных дел ЕС уже в июне.
Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК намерена сфокусироваться на принудительной посадке самолета Ryanair властями Беларуси.
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Она также отметила, что ЕС обсудит вопрос введения дополнительных санкций против Беларуси по трем направлениям. В частности:
- отдельных лиц, причастных к этому захвату самолета;
- предприятий, которые финансируют режим Лукашенко;
- авиационный сектор.
"Мы будем продолжать давление на режим до тех пор, пока он не будет уважать свободу мнений и СМИ. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден", - написала фон дер Ляйен в Twitter.
Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:
- Самолет компании Ryanair, который летел рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, вынужден был совершить срочную посадку в связи с сообщением о заминировании. Однако после того, как авиалайнер приземлился, взрывных устройств не обнаружили.
- Среди пассажиров авиалайнера находился белорусский оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали силовики в Минске.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инцидент "операцией спецслужб" и сказала, что Роману Протасевичу может грозить смертная казнь
- В Евросоюзе в связи с резонансной посадкой самолета в аэропорту Минска потребовали объяснений от Беларуси.
- В ответ ЕС рассмотрит возможность прекращения пассажирского сообщения с Беларусью.
- Согласно данным белорусских СМИ, Романа Протасевича обвиняют в массовых беспорядках согласно разным статьям Уголовного кодекса республики. Однако ни одна из данных статей не предусматривает исключительной меры наказания.