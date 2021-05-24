Глава МИД Кулеба резко высказался в адрес Беларуси

По словам Дмитрия Кулебы, Беларусь не останавливается ни перед чем.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.
Как написал Кулеба в Twitter, власти Беларуси не остановятся ни перед чем.
"Преследуя несогласных, власти Беларуси не останавливаются ни перед чем. Опасным уже стал и авиапространство", - отметил глава МИД.
По его словам Украина всегда была заинтересована в демократической Беларуси, где уважают права человека.
"Но сейчас готовим остановку авиасообщения и запрет Украинской самолетам пролетать ее небом", - заявил министр.
Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль созвал на 25 мая внеочередное заседание Кабмина, где рассмотрят вопрос прекращения авиасообщения с Беларусью.
Ранее в Офисе президента говорили, что перед принятием решения о прекращении авиасообщения с Беларусью нужно провести консультации на разных уровнях. Однако после этого глава государства поручил Кабмину запретить полеты в Беларусь.
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Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:
- Самолет компании Ryanair, который летел рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, вынужден был совершить срочную посадку в связи с сообщением о заминировании. Однако после того, как авиалайнер приземлился, взрывных устройств не обнаружили.
- Среди пассажиров авиалайнера находился белорусский оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали силовики в Минске.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инцидент "операцией спецслужб" и сказала, что Роману Протасевичу может грозить смертная казнь.
- В Евросоюзе в связи с резонансной посадкой самолета в аэропорту Минска потребовали объяснений от Беларуси.
- В ответ ЕС рассмотрит возможность прекращения пассажирского сообщения с Беларусью.
- Согласно данным белорусских СМИ, Романа Протасевича обвиняют в массовых беспорядках согласно разным статьям Уголовного кодекса республики. Однако ни одна из данных статей не предусматривает исключительной меры наказания.