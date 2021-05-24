Глава МИД Кулеба резко высказался в адрес Беларуси

Дмитрий Кулеба высказался о ситуации в Беларуси / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Как написал Кулеба в Twitter, власти Беларуси не остановятся ни перед чем.

"Преследуя несогласных, власти Беларуси не останавливаются ни перед чем. Опасным уже стал и авиапространство", - отметил глава МИД.

По его словам Украина всегда была заинтересована в демократической Беларуси, где уважают права человека.

"Но сейчас готовим остановку авиасообщения и запрет Украинской самолетам пролетать ее небом", - заявил министр.

Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль созвал на 25 мая внеочередное заседание Кабмина, где рассмотрят вопрос прекращения авиасообщения с Беларусью.

Ранее в Офисе президента говорили, что перед принятием решения о прекращении авиасообщения с Беларусью нужно провести консультации на разных уровнях. Однако после этого глава государства поручил Кабмину запретить полеты в Беларусь.

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