Борт Ryanair мог сесть в Киеве: в Минске сделали неожиданное заявление

В Беларуси рассказали об экстренной посадке самолета Ryanair / Reuters

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский прокомментировал экстренную посадку в Минске самолета, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

По его данным, сообщение о минировании воздушного судна якобы поступило профильному ведомству от людей, которые представились "солдатами ХАМАС", сообщает Onliner.

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - процитировал он угрозу.

Белорусский чиновник уточнил, что после установления связи между белорусским диспетчером и экипажем воздушного судна, сразу же была доведена информация о поступившей угрозе.

"В этот момент экипаж мог воспользоваться возможностью и принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и так далее", - подчеркнул Сикорский.

В свою очередь командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб сообщил, что "никакого принуждения к посадке самолета Ryanаir не было".

По его словам, сигнал о бедствии от самолета Ryanair поступил в 12:47. Оперативному дежурному команда от диспетчера поступила в 12:48, то есть через минуту.

"После соответствующих процедур мной было принято решение в 12:58, и дежурный экипаж МиГ-29 произвел взлет в 13:04", - сказал Голуб.

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Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Задержание Романа Протасевича:

Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси: