Борт Ryanair мог сесть в Киеве: в Минске сделали неожиданное заявление

Взорвать самолет Ryanair якобы грозили "солдаты ХАМАС", рассказали в Беларуси.
Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский прокомментировал экстренную посадку в Минске самолета, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
По его данным, сообщение о минировании воздушного судна якобы поступило профильному ведомству от людей, которые представились "солдатами ХАМАС", сообщает Onliner.
"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - процитировал он угрозу.
Белорусский чиновник уточнил, что после установления связи между белорусским диспетчером и экипажем воздушного судна, сразу же была доведена информация о поступившей угрозе.
"В этот момент экипаж мог воспользоваться возможностью и принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и так далее", - подчеркнул Сикорский.
В свою очередь командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб сообщил, что "никакого принуждения к посадке самолета Ryanаir не было".
По его словам, сигнал о бедствии от самолета Ryanair поступил в 12:47. Оперативному дежурному команда от диспетчера поступила в 12:48, то есть через минуту.
"После соответствующих процедур мной было принято решение в 12:58, и дежурный экипаж МиГ-29 произвел взлет в 13:04", - сказал Голуб.
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Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.
Задержание Романа Протасевича:
- Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
- Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
- ст. 293 (организация массовых беспорядков);
- ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
- Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
- Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.