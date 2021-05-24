"Воздушное пиратство" Лукашенко: в ЕС рассказали, как закрывают небо от Беларуси

В Ryanair сделали новое заявление после инцидента в Минске / 1zoom.ru

Ирландская авиакомпания Ryanair назвала "актом воздушного пиратства" экстренную посадку в Минске самолета, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Как говорится в заявлении авиакомпании в Twitter, действия белорусских властей были противоправными.

"Ryanair осуждает противоправные действия белорусских органов власти, перенаправивших рейс Ryanair FR4978 в Минск вчера (23 мая), что было актом воздушного пиратства", – говорится в заявлении.

По информации компании, расследованием инцидента занимаются оборонные агентства Евросоюза и НАТО.

"Ryanair полностью сотрудничает с ними, и мы не можем предоставлять дальнейшие комментарии по соображениям безопасности", - добавили в авиакомпании.

Отметим, что власти Литвы запретили самолетам, которые направляются в республику и из нее, пролетать над Беларусью.

Как пишет Delfi, запрет вступает в силу 25 мая в 00:00 по времени UTC.

Добавим, что в понедельник австрийская авиакомпания Austrian Airlines скорректировала маршрут следования рейса Вена-Москва (AUA601/OS601). Рейс пролегал через воздушное пространство Беларуси, однако 24 мая перевозчик принял решение выполнить полет через Украину. Об этом свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar.

Какие авиакомпании отказываются от полетов над Беларусью:

Рейс airBaltic из Риги в Одессу обошел территорию Беларуси над Литвой и Польшей. Рейс авиакомпании из Риги на Тбилиси - двинулся через воздушное пространство России.

В авиакомпании Wizz Air сообщили, что во время полета из Киева в Таллин авиакомпания избегает белорусского воздушного пространства, продолжает следить за ситуацией.

В польской авиакомпании LOT заявили о том, что могут остановить полеты над Беларусью.

Литовская авиакомпания Avia Solutions Group решила изменить маршруты и избегать белорусского воздушного пространства.

Австрийская Austrian Airlines направила рейс Вена-Москва (AUA601/OS601). в обход воздушного пространства Беларуси.

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Задержание Романа Протасевича:

Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси: