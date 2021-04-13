Президент Финляндии упрекнул Путина из-за эскалации на границе

Президент Финляндии обсудил с Путиным Донбасс / Reuters

Президенты Финляндии и России Саули Ниинисте и Владимир Путин провели телефонные переговоры. В ходе разговора обсудили ситуацию со стягиванием российских войск к границе с Украиной, сообщает пресс-служба Ниинисте.

Также говорили о напряженной ситуации на оккупированном Крымском полуострове.

"Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность обострением ситуации с переброской войск и подчеркнул необходимость обсуждения и мер по снижению напряженности", - говорится в заявлении.

В то же время, в Кремле сообщили, что Путин обвинил Киев в "провокациях" и "целенаправленном обострении обстановки на линии соприкосновения".

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