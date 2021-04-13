Президент Финляндии упрекнул Путина из-за эскалации на границе

Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность обострением ситуации с переброской войск.
Президенты Финляндии и России Саули Ниинисте и Владимир Путин провели телефонные переговоры. В ходе разговора обсудили ситуацию со стягиванием российских войск к границе с Украиной, сообщает пресс-служба Ниинисте.
Также говорили о напряженной ситуации на оккупированном Крымском полуострове.
"Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность обострением ситуации с переброской войск и подчеркнул необходимость обсуждения и мер по снижению напряженности", - говорится в заявлении.
В то же время, в Кремле сообщили, что Путин обвинил Киев в "провокациях" и "целенаправленном обострении обстановки на линии соприкосновения".
Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
Автор: Екатерина Трохимчук