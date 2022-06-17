"Прибует вовремя": Шольц высказался о поставках оружия для битвы за Донбасс

Шольц о стоках поставки вооружения / "Википедия" и ua.depositphotos.com/

Власти Германии передадут Украине тяжелое вооружение вовремя, чтобы страна смогла использовать его в битве за Донбасс, заявил в интервью для dpa немецкий канцлер Олаф Шольц.

По информации СМИ, Берлин сталкивается с резкой критикой со стороны Киева в отношении темпов поставок и типа оружия. Украинская сторона неоднократно призывала к отправке немецких танков и самолетов запасов, однако Германия пока санкционировала лишь поставку зенитных танков.

Шольц ответил на вопрос, получит ли Украина тяжелое вооружение вовремя, чтобы изменить ситуацию на Донбассе.

"Оно прибудет вовремя…Вы знаете, что уже есть длинный список клиентов, которые ждут оружие через два и три года", - отметил он, имея в виду, что протокол доставки должен был быть изменен в пользу Украины.

По его словам, конкретные образцы будут поставлены после того, как украинские военные пройдут обучение.

"Мы поставим противоракетную систему, которая способна спасти Одессу или Киев. Мы также решили вместе с Великобританией и Соединенными Штатами, что мы поставим реактивные системы залпового огня", - добавил Шольц.

В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

На встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа Гепард. Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

Позже стало известно о том, что Германия може передать Украине лишь три реактивных системы залпового огня Mars II, вместо четырех. Это может произойти из-за недостатка боеприпасов.

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