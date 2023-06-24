Пригожин с ЧВК "Вагнера" планируют дойти до самой Москвы - разведка Британия

Разведка Британии считает, что бунт ЧВК "Вагнера" - вызов российскому государству, и ближайшие часы будут ключевыми в том, как будет развиваться этот кризис.

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Пригожин почти наверняка имеет целью добраться до Москвы - разведка Британии / коллаж Главред, скриншоты из видео

Мятеж ЧВК "Вагнер" и их атамана Пригожина – самый серьезный вызов стране-агрессору РФ. И ближайшие часы 24 июня будут ключевыми в том, как будет развиваться данный кризис. Такой прогноз ситуации сделали сотрудники разведка Британии.

Британцы отметили, что наемники перешли через российскую границу как минимум в двух местах, взяли под контроль военный штаб в Ростове, а часть вагнеровцев движутся на север через Воронежскую область и "почти наверняка имеют целью добраться до Москвы".

Путинские силовики, по всей видимости, не оказывают заметные сопротивления "вагнеровцам".

видео дня

В ближайшие часы, говорят британские разведчики, лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение для развития военного переворота.

"Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время", – подытожили британцы.

Военный переворот Пригожина в России

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня сделал заявление о том, что кадровые войска страны-оккупанта России ударили ракетами по тыловым позициям боевиков. После этого он сказал, что его группировка в 25 тысяч боевиков идет на разборки с Минобороны.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под контроль Ростов-на-Дону. Боевики контролируют все военные объекты в регионе. По словам Пригожина, за ночь вагнеровцы сбили 3 вертолета российских оккупантов, которые пытались нанести по ним удары.

Кроме того, появились сведения о том, что Вагнер уже контролирует Воронеж. Там боевики Пригожина также взяли все военные объекты.

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