Пропагандистка Скабеева ошарашила "правдой" всех россиян

Скабеева / скриншот из видео

Российская пропагандистка Ольга Скабеева на 7 месяце войны решила рассказать россиянам, что же происходит в Украине.

Скабеева заявила, что якобы "россияне должны знать правду".

Она отметила, что американское оружие "нормальное, а НАТО — сильное".

Также Скабеева поплакалась на работу HIMARS, отметив, что это опасное оружие.

"Нас смотрит народ и мы должны относиться к ним с уважением. Они ждут от нас правды. Оружие у американцев — нормальное, НАТО — сильное", — посетовала Скабеева.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Ранее сообщалось, что после освобождения Купянска и Изюма войска РФ уже не смогут проводить успешные операции. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. Купянск был для РФ важной логистической точкой – он был нужен оккупантам как для удержания своих позиций, так и для развития дальнейшего наступления.

Также Маломуж отмечал, что после успеха ВСУ на Харьковщине войска РФ могут бежать уже из Херсонской области. Он подчеркнул, что армия Украины операцией в Харьковской области предотвратила захват Донетчины.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что неудача российских оккупантов в Харьковской области в результате контрнаступления ВСУ заставила Кремль признать свое поражение. Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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