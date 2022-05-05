УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин 9 мая может объявить об аннексии четырех областей Украины

5 мая 2022, 22:11

Говорить о том, что он получит какие-то серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще.

путин
Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей.

На сегодняшний день в Кремле есть две партии, одна из которых говорит о том, что на 9 мая нужно заявить об аннексии оккупированных территорий Украины. Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Одна (партия – ред.) говорит о том, что нужно на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, а также Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы в Запорожье. Вторая партия говорит о том, что в случае аннексии Россия просто не будет иметь шансов люфта для будущих переговоров", – рассказал советник министра.

Он добавил, что в последующие дни будет решаться, сделает ли заявление Путин, что после выполнения задач он присоединит эти территории. Это может быть ключевой посыл главы Кремля на 9 мая.

"Говорить о том, что он получит какие-то серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще. По моему мнению, 51 на 49 – он слушает первую партию", – сказал Денисенко.

Читайте такжеМобилизация или новый кусок Украины – чем потешит Путин Россию на 9 мая

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также:

viber
война в Украине МВД 9 мая Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Популярное
Помогают высшие силы: названы 5 знаков любимчиков фортуныПомогают высшие силы: названы 5 знаков любимчиков фортуны Насиловали трубой и колючей проволокой: разведка перехватила рассказ оккупанта о пытках украинцевНасиловали трубой и колючей проволокой: разведка перехватила рассказ оккупанта о пытках украинцев Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бедПолнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед Бабушка ценой своей жизни помогла ВСУ уничтожить 100 единиц техники врагаБабушка ценой своей жизни помогла ВСУ уничтожить 100 единиц техники врага Другая война: какой дальше будет борьба с РоссиейДругая война: какой дальше будет борьба с Россией
Поддержите Главред

Последние новости

23:05

Приметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

22:59

Вернуть Крым и Донбасс: Вятрович дал смелый прогноз и назвал "рецепт" победы над РФ

22:55

ЕС больно ударит санкциями по любовнице Путина Кабаевой - BloombergВидео

22:32

Пытки и расстрелы мирных жителей: всплыли данные бучанских палачейВидео

22:11

Путин 9 мая может объявить об аннексии четырех областей УкраиныВидео

Реклама
21:58

ВСУ "покрошили" элитную дивизию ВДВ оккупантов: рашисты зализывают раныВидео

21:34

"Боевые буряты" Путина попались на грабежах и пытках украинцев: названы имена мародеровВидео

21:18

Приметы на 7 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:59

Круговая оборона Азовстали: рашисты бросили на штурм авиацию, артиллерию и пехотуВидео

20:31

Путин штампует тайные указы: в РФ вычислили рекордные потери оккупантовВидео

20:31

Рыцарь на стороне Украины: сэр Элтон Джон призвал мировую общественность помочь жителям Мариуполя

20:18

Букмекеры назвали победителя конкурса Евровидение-2022Видео

20:10

"Наташа, что ты пила?": Melovin набросился на МогилевскуюВидео

19:57

"Еврейские корни" Гитлера: Путину пришлось извиняться за бред ЛавроваВидео

19:57

Штурм захлебнулся, ВСУ отразили атаку: оккупанты получили по зубам под ХарьковомВидео

19:46

Оккупанты РФ разрушили дом "бабушки с флагом СССР": пенсионерка клянет рашистовВидео

19:31

Променяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-Тарзана

19:18

Напав на Украину, Путин сильно укоротил свой векмнение

19:10

Война разгорается: астролог предупредил об опасности Украину в ближайшие дниВидео

19:07

Кондратюк рассказал, почему считал Марченко заложницей серийного убийцы

Реклама
18:45

У ВСУ есть 4-5 недель: польский генерал назвал критический предел в войне для УкраиныВидео

18:42

Беспредел в Энергодаре: орки массово отжимают авто и вешают таблички "Za мир"Видео

18:13

"Путин должен за все заплатить": глава Еврокомиссии сделала жесткое заявлениеВидео

18:01

Почему Россия проигрывает войну в Украинемнение

17:58

"Враг забрасывает пушечным мясом": в Азове рассказали о тяжелых боях на АзовсталиВидео

17:42

Орки планируют обстрелять Ивано-Франковск ракетами: мэр призвал франковцев покинуть город на 3 дня

17:33

"Оккупантов не выбили": в Азове рассказали о мощных боях на АзовсталеВидео

17:30

Как сделать бюджетную теплицу своими руками всего за 20 долларов

17:19

Арестович анонсировал большое контрнаступление ВСУ и назвал срокиВидео

17:09

Расстреляли и переехали танком: на Киевщине оккупанты жестоко убили двух мужчин

17:06

"Дон" Кадыров опозорился в Сети: тикток-войска "освободили" село, которое 8 лет оккупированоВидео

17:01

Войска Украины выбили оккупантов России с территории завода Азовсталь в Мариуполе – АрестовичВидео

16:45

Дорн рассказал, когда снова планирует посетить Москву

16:32

Помогал спасать буйволов: под Харьковом орки убили 15-летнего волонтераВидео

16:20

Валерий Харчишин расстался с женой после 13 лет брака: "Я жил другой жизнью в другом месте"

16:10

В Приднестровье сообщили о "стрельбе" у границы с Украиной – в ГПС сделали ответное заявлениеВидео

16:06

На Харьковщине подозрение в госизмене объявлено шести коллаборантам - Фильчаков

15:47

Мобилизация или новый кусок Украины – чем потешит Путин Россию на 9 маямнение

15:39

Вкуснее вы еще не ели: невероятно нежные и сочные "отбивные" в вафельных коржахВидео

15:36

По "донбасскому сценарию": у Кремля есть четкий план вторжения в Молдову – контрразведкаВидео

Реклама
15:26

Ирина Билык рассказала про реакцию Филиппа Киркорова на то, что ей негде жить из-за рашистов

15:04

Привозят мертвые тела из Украины: в Бурятии спорткомплекс пропах смрадом убитых оккупантовВидео

14:49

"Ее застрелили, я кричала, аж сорвала связки": мать рассказала об убийстве орками дочери в ХерсонеВидео

14:42

Армия Украины перешла в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях – ЗалужныйВидео

14:32

С 11 мая каждого ждет удача, исцеление и супервозможности - гороскоп для всех знаков зодиака на год

14:30

На Черниговщине дорожники завершили возведение временной переправы через р. Снов – ОП

13:54

"Хочу,чтобы мама воскресла": 8-летний Миша из Мариуполя лишился матери из-за русских оккупантов

13:45

Украина может помочь Венгрии и Словакии в избавлении от нефти из РФ и перекрыть трубопровод ДружбаВидео

13:36

Арест Шария в Испании: в ВР анонсировали процесс экстрадиции пропагандиста в УкраинуВидео

13:15

"РФ не оставила шанса на компромисс": Арестович объяснил, от чего зависят сроки окончания войныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять