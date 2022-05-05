Путин 9 мая может объявить об аннексии четырех областей Украины

Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей.

На сегодняшний день в Кремле есть две партии, одна из которых говорит о том, что на 9 мая нужно заявить об аннексии оккупированных территорий Украины. Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Одна (партия – ред.) говорит о том, что нужно на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, а также Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы в Запорожье. Вторая партия говорит о том, что в случае аннексии Россия просто не будет иметь шансов люфта для будущих переговоров", – рассказал советник министра.

Он добавил, что в последующие дни будет решаться, сделает ли заявление Путин, что после выполнения задач он присоединит эти территории. Это может быть ключевой посыл главы Кремля на 9 мая.

"Говорить о том, что он получит какие-то серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще. По моему мнению, 51 на 49 – он слушает первую партию", – сказал Денисенко.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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