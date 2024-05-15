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Путин готовится к переговорам с Украиной: Пономарев назвал главную цель РФ

Юрий Берендий
15 мая 2024, 02:34
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Экс-депутат Госдумы РФ отметил, что цель РФ заключается в максимальном захвате территории Донецкой области для дальнейших "торгов" в переговорах с Украиной.
Путин готовится к переговорам с Украиной: Пономарев назвал главную цель РФ
Пономарев назвал главную ставку Путина до выборов в США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

После кадровых перестановок в российском правительстве и отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу российский диктатор Владимир Путин не будет повышать ставки в войне против Украины. Об этом в интервью "Главреду" рассказал координатор политического центра "Легион Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, до президентских выборов никаких существенных решений Кремль принимать не будет.

"До того момента главная ставка Путина будет сделана на максимальное увеличение зоны контроля на территории Донецкой области. Потому что Путин настроен на торговлю - он считает, что к власти придет Трамп и будет сажать Украину за стол переговоров. Следовательно, нужно будет торговаться и обеспечить себе максимальную переговорную позицию", - отметил он.

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Пономарев также сомневается, что наступление российских войск на Харьковщине направлено на оккупацию Харькова, ведь в РФ неоднократно заявляли, что хотят создать "санитарную зону" вдоль границы, чтобы усложнить обстрел Белгорода.

"На самом деле, это ровно ни на что не повлияет, потому что дроны ВСУ достают уже на 1500 километров. Возможно, россияне будут пытаться отодвинуть от границы другие виды вооружения, но даже эту задачу они вряд ли выполнят", - указал Пономарев.

По его словам, назначение Белоусова подсказывает, что в РФ думают не о ярких кавалерийских атаках, а о длительной стратегии милитаризации.

"Если произойдет какое-то перемирие или остановка боевых действий в Украине, то, конечно, после этого россияне будут заниматься перегруппировкой, переоснащением войск. Скорее всего, это будет недолго, и следующее направление достаточно понятно - страны Балтии и Польша", - резюмировал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев - российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Отставка Шойгу - что известно об изменениях в правительстве РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин меняет стратегию войны против Украины, уже не надеясь на значительные военные успехи на поле боя. Об этом рассказал координатор политического центра "Легион Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, комментируя отставку Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ.

Сергей Шойгу, который с 2012 года занимал должность министра обороны правительства Российской Федерации, станет секретарем Совета безопасности. На его место назначен Андрей Белоусов, который ранее был заместителем председателя правительства.

Российский диктатор Владимир Путин заменил главу Министерства обороны РФ Сергея Шойгу на Андрея Белоусова для усиления подготовки к длительной войне в Украине и, возможно, для подготовки к будущей конфронтации с НАТО. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны.

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