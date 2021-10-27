Путин приказал Газпрому увеличить закачку газа в хранилища Европы

Путин призвал увеличить поставки газа в Европу / Reuters

Президент Российской федерации Владимир Путин отдал приказ Газпрому увеличить поставки газа в хранилища компании в Европе. Это будет сделано после того, как завершится закачка газа в подземные хранилища в РФ, сообщает ТАСС.

"После того, как закончится работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе - в Австрии и в Германии", - заявил он.

Путин заявил, что закачка газа в европейские хранилища даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства Газпрома, снабжать партнеров ЕС газом в осенне-зимний период.

"Кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом", - добавил он.

Шантаж Газпромом Европы из-за запуска СП-2

Проблемы на газовом рынке Европы связывают с определенными факторами, среди которых выделяют низкие запасы газа в хранилищах стран ЕС после холодной зимы и позицию Газпрома, который отказывается от дополнительных поставок топлива путем украинской газотранспортной системы.

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Председатель Нафтогаза Юрий Витренко утверждает, что газовый кризис в ЕС напрямую связан с Газпромом. На этот год россияне законтрактовали меньшие объемы прокачки газа через Украину в Европу, а теперь фактически поставили европейцам ультиматум: либо более дешевый газ и запуск газопровода Северный поток-2, либо проблемы с поставками топлива путем украинской ГТС.

В компании-операторе ГТС Украины считают, что цены на газ в Европе выросли в связи с действиями Газпрома. Россияне торгуются за более оптимальные для себя условия запуска Северного потока-2 – газопровода, который идет в обход Украины.

В Ассоциации газовой инфраструктуры Европы напомнили о том, что меньше всего газа осталось в хранилищах Австрии. Нидерландов и Португалии. Организация связывает кризис с высоким спросом на топливо в Евросоюзе прошлой зимой и дефицитом поставок сжиженного газа. Однако эксперты также полагают, что ситуация на рынке не изменится вне зависимости от судьбы Северного потока-2.