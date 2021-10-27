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Россия хочет снизить цены на газ для Европы ради сохранения контрактов – Bloomberg

27 октября 2021, 09:43

В России опасаются, что рост цен на газ может уничтожить спрос на поставки от Газпрома.

Газпром
В России планируют снизить цены на газ для Европы на 60% / УНИАН

Россия в долгосрочной перспективе планирует снизить цены на газ для Европы на 60%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, располагающих сведениями о российской энергетической политике.

Так, издание уверяет, что слишком продолжительное "газовое ралли" может сильно снизить, а то и уничтожить спрос на поставку голубого топлива от "Газпрома". Сейчас ближайшие фьючерсы торгуются по $1090 за тысячу кубометров.

Агентство отмечает, что в России хотят снизить цену до $300–400 за 1 тысячу кубометров, чтобы сохранить позиции на европейском рынке по мере того, как страны переходят на более чистые источники энергии. В то же время второй источник утверждает, что ценовой диапазон будет колебаться от $200 до $400.

Это резко контрастирует с текущими базовыми ценами в Европе, которые в последние недели неоднократно поднимались до рекордных уровней на фоне энергетического кризиса. Возникли опасения по поводу дефицита поставок в преддверии зимы, поскольку запасы газа на континенте находятся на самом низком сезонном уровне по крайней мере за десятилетие, потоки по трубопроводам ограничены, а конкуренция с Азией за сжиженные грузы продолжается.

Цена на газ в Европе

На газовом рынке ЕС с начала августа разразился кризис. Цена на газ в Европе стала расти быстрыми темпами и регулярно бьет рекорды. К слову, 6 октября цена уже ноябрьских фьючерсов на бирже ICE Futures выросла до 1924 долларов за одну тысячу кубических метров газа. В тот же день президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что Газпром может увеличить поставки газа в Европу на 15%, после чего стоимость тысячи кубометров снизилась до 980 долларов.

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В среду, 13 октября, по данным биржи ICE Futures, цена на газ составляет более 1100 долларов за 1 тыс. куб. м

Шантаж Газпромом Европы из-за запуска СП-2

Проблемы на газовом рынке Европы связывают с определенными факторами, среди которых выделяют низкие запасы газа в хранилищах стран ЕС после холодной зимы и позицию Газпрома, который отказывается от дополнительных поставок топлива путем украинской газотранспортной системы.

Председатель Нафтогаза Юрий Витренко утверждает, что газовый кризис в ЕС напрямую связан с Газпромом. На этот год россияне законтрактовали меньшие объемы прокачки газа через Украину в Европу, а теперь фактически поставили европейцам ультиматум: либо более дешевый газ и запуск газопровода Северный поток-2, либо проблемы с поставками топлива путем украинской ГТС.

В компании-операторе ГТС Украины считают, что цены на газ в Европе выросли в связи с действиями Газпрома. Россияне торгуются за более оптимальные для себя условия запуска Северного потока-2 – газопровода, который идет в обход Украины.

В Ассоциации газовой инфраструктуры Европы напомнили о том, что меньше всего газа осталось в хранилищах Австрии. Нидерландов и Португалии. Организация связывает кризис с высоким спросом на топливо в Евросоюзе прошлой зимой и дефицитом поставок сжиженного газа. Однако эксперты также полагают, что ситуация на рынке не изменится вне зависимости от судьбы Северного потока-2.

viber
Нафтогаз Bloomberg цены на газ
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