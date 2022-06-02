Путин приказал закрыть рот: СМИ запретили освещать тему 100 дней войны против Украины

У Путина запретили освещать 100 дней "спецоперации" в СМИ / Фото УНИАН

У лидера страны-агрессора Владимира Путина запретили государственным СМИ тиражировать тему 100 дней войны против Украины, а также акцентировать внимание на продолжительности "спецоперации", пишет российское издание Медуза.

По информации источников журналистов, администрация Путина потребовала от редакций государственных и провластных СМИ не тиражировать тему 100 дней войны, а также не акцентировать внимание читателей и зрителей на ее продолжительности. Такие требования поступили накануне 3 июня - сотого дня российского вторжения.

Как отмечает Медуза, в провластных таблоидах уже указывается только текущая дата, в онлайне ТАСС продолжительность тоже больше не обозначается. Кроме того, продолжительность войны не упоминается в новостях на Первом канале и канале Россия 1, а также на главных страницах РИА Новости и русскоязычной версии RT.

"Акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности вторжения. При разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь? Так повелось еще с советских времен, когда были пятилетки, планы на них и так далее. Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего", - отметил источник в администрации Путина.

Кроме того, в Кремле не хотят напоминать россиянам, что война продолжается уже больше трех месяцев. Поскольку согласно данным закрытых опросов, многие и так считают, что "спецоперация" затянулась.

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При этом пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков заявил Медузе, что не согласен с таким мнением, поскольку у таких военных действий нет определенного тайминга. А на вопрос о запрете освещать тему 100 дней войны он не ответил.

Санкции против России

Великобритания запустила новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.

Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России. Среди новых ограничительных мер – эмбарго на нефть, отключение крупнейшего банка РФ Сбербанка от SWIFT и санкции в отношении Алины Кабаевой и патриарха РПЦ Кирилла. Документ обсуждается, поскольку Венгрия продолжает блокировать нефтяное эмбарго.

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что для окончания войны России против Украины Москве следует вывести свои войска с территории украинского государства. Санкции в отношении РФ могут быть сняты только в случае окончательного прекращения полномасштабной военной агрессии.

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