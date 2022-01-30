"Сумасшедшая идея": Путин просчитался, когда готовил новое нападение на Украину – The Washington Post

Путин просчитался, когда готовил новое нападение на Украину – The Washington Post / Reuters

Президент России Владимир Путин действительно готовил новое нападение на Украину. Но он недооценил негативные последствия такого шага для России.

К такому выводу пришли журналисты американсокго издания The Washington Post, и свои слова они подкрепляют мнением знающих должностных лиц во власти Соединенных Штатов Америки.

По словам должностных лиц, знакомых с ситуацией, разведка США имеет данные о том, что Путин недооценил, насколько дорого ему обойдется новое вторжение на украинскую территорию.

В статье говорится, что наступление приведет к разрушительным последствиям для российской экономики из-за санкций, которые готовы ввести страны Запада.

Также отмечается, что разведка США пришла к выводу, что Путина дезинформирует его собственный круг советников. Они, похоже, не желают рассказывать российскому президенту все последствия инициированной им войны, с которыми столкнется страна.

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Американский чиновник, специализирующийся на теме РФ, отметил, что идея Путина вторгнуться в Украину и каким-либо образом ее оккупировать, даже временно, "чрезвычайно амбициозная и несколько сумасшедшая".

"У него может быть план – очень быстро разгромить украинских военных. Но уроки истории должны научить его, что это не решит большинство других проблем, с которыми он столкнется", – прокомментировал поведение Путина чиновник.

Ранее сообщалось, что Россия отводит часть своих войск от границы с Украиной. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что плановая проверка боеготовности завершена. Войска и авиация возвращаются в места базирования.

28 января министр обороны Алексей Резников заявил, что разведка Украины не фиксирует каких-либо существенных отличий в ситуации с войсками РФ у границ от обстановки, которая наблюдалась весной прошлого года. Сейчас у украинских рубежей наблюдается около 130 тысяч войск вместе с военной техникой. Положение изменилось только в Беларуси, и Киев за этим внимательно следит.

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