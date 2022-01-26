Россия не способна на полномасштабное вторжение в Украину: Кулеба объяснил причину

Дмитрий Кулеба заявил, что РФ пока не имеет достаточных военных сил для полномасштабного наступления на Украину / УНИАН

Россия пока не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей границы, но это не означает, что они не будут способны нарастить эту силу до достаточного уровня в течение определенного периода времени.

Об этом 26 января во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, РФ до сих пор не хватает некоторых важных военных признаков и систем для осуществления такого полномасштабного наступления.

"Численность российских военных, накопленных вдоль границы Украины и на оккупированных территориях Украины, является большой и создает прямую угрозу для Украины, однако, на данный момент, когда мы говорим, это число является недостаточным для полномасштабного наступления против Украины вдоль всей украинской границы. Более того, им до сих пор не хватает некоторых важных военных признаков и систем для осуществления такого полномасштабного наступления. Это не означает, что они не будут способны нарастить эту силу до достаточного уровня в течение определенного периода времени", — подчеркнул он.

Читайте такжеОбвал рубля в РФ и упадок экономики: в США предупредили Москву об ударе в случае вторжения в УкраинуКулеба также отметил, что в настоящее время Россия уже совершает агрессию против Украины, реализуя сценарий дестабилизации и распространения паники.

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"Сейчас мы видим сценарий дестабилизации Украины. И этот сценарий, несомненно, является неизбежным, и уже происходит путем распространения паники, путем оказания давления на украинскую финансовую систему, путем осуществления кибератак против Украины. Это также часть российского плана агрессии, и по сути, я уверен, что президент Путин был бы счастлив увидеть, как этот план станет успешным. Поэтому, он даже не должен применять военную силу, чтобы создавать для украинцев чрезвычайно уязвимое положение", — подчеркнул глава МИД Украины.

Угроза вторжения России в Украину

Журналисты СNN со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали данные о том, что Россия завершает концентрацию войск у украинских границ, где находятся уже более 127 000 российских военных подразделений. В ведомстве допускают вероятность ракетных ударов россиян по стратегически важным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения попросил украинцев не паниковать и сказал, что ситуация остается стабильной. Риск российского военного вторжения не усилился, в то время как сейчас вокруг данной темы стало больше ажиотажа.

Он заверил в работе государства над мирным урегулированием конфликта с Россией, однако предупредил, что страна должна быть готовой к обороне.