Путин стал посмешищем из-за фиаско в Украине, РФ ждет "трансфер силы" – Буданов

Владимир Путин давно болен и можно надеяться, что скоро он умрёт, подчеркнул начальник ГУР.

Кирилл Буданов не исключил скорой смерти Владимира Путина и смену власти в РФ / Сайт Кремля, скрин

За время войны в Украине стало очевидно, что армия РФ не представляет военной угрозы миру, а единственной проблемой остается вопрос лишения ее ядерного статуса, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Россию ждет крах и это пойдет на пользу миру, подчеркнул он в интервью американскому каналу ABC News.

Он также сказал, что после военного фиаско в Украине российский диктатор Владимир Путин стал просто "посмешищем".

По его словам, Путин давно болен и можно надеяться, что скоро он умрёт. После его смерти будет трансфер "силы" в РФ, но война должна быть закончена до его смерти.

"Россия больше не представляет военной угрозы миру, это всего лишь выдумка", — считает начальник ГУР.

Он пояснил, что российские войска сейчас не способны на наступательные действия и могут лишь защищаться, да и то недолго.

Говоря о возможных сценариях распада РФ, собеседник отметил, что единственной сложностью остается наличие ее ядерного арсенала, однако эта опасность заставит "весь мир осознать необходимость денуклеаризации России или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом".

"Террористическая страна, замахивающаяся на всех ядерной битой и изрыгающая угрозы — это не тот режим, который имеет этическое или политическое право контролировать оружие массового уничтожения", — добавил Буданов.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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