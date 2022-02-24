Путин - "жестокий хулиган" и представляет угрозу для всего западного мира - Daily Mail

Путин настроен на войну, считает Доминик Сэндбрук / Reuters

Президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" и показал, что никогда не был заинтересован в дипломатическом решении ситуации и "настроен на войну".

Путин решил "потушить угли демократии в Киеве" и вернуть Украину на "имперскую орбиту Москвы", пишет в статье для Daily Mail британский историк, обозреватель и телеведущий Доминик Сэндбрук.

По его мнению, хозяин Кремля представляет опасность для западного мира.

"Если мы не противостоим ему сейчас, нам придется заплатить еще более высокую цену. Пришло время встать на защиту свободы", – призвал Сэндбрук.

Обозреватель назвал Путина "жестоким, самовластным, нетерпимым хулиганом", который "кипит яростью и негодованием, зациклен на воображаемых несправедливостях истории, одержим идеей перекроить карту Европы и восстановить господство России над ее меньшими соседями".

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Сэндбрук считает, что Запад нынче стоит перед жестким выбором.

"Если мы не дадим Путину отпор сейчас, если не подадим мощный сигнал о том, что насилие недопустимо, тогда мы дадим зеленый свет диктаторам повсюду", – считает историк.

При этом, по его словам, еще одна уступка убедит Кремль в том, что ему все "сходит с рук".

Сэндбрук призвал не давать России никакой пощады. В частности, разорвать все связи с российскими учреждениями, прекратить торговлю с российскими фирмами, если нужно – "выгнать испорченных детей российских олигархов из наших замечательных школ-интернатов".

"Мы должны поддерживать наших украинских друзей. Им не нужны более красивые слова. Им нужны деньги, лекарства и, прежде всего, средства защиты. Им нужно настоящее оружие: самолеты, танки и зенитные ракеты, чтобы защитить свою любимую страну и дать бой врагу", – резюмировал автор материала.

Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договоры о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

Позже Путин внес в Совет Федерации предложение об использовании Вооруженных сил РФ на Донбассе. По итогу верхняя палата разрешила Путину проведение военных операций за рубежом.

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