"Ракеты к HIMARS везут трамваями": оккупанты опозорились своими фантазиями о логистике в ВСУ

Оккупанты думают, что ВСУ везут ракеты к HIMARS трамваями/ Википедия, УНИАН

В России уже даже не нажимают на тормоза, произнося в эфире пропагандистского телевидения всё новые абсурдные заявления о Вооруженных силах Украины. Еще одно такое заявление прозвучало из уст ветерана российской военной разведки Рустема Клупова, который заявил, якобы ВСУ возят ракеты к американской реактивной системе залпового огня HIMARS автобусами и трамваями.

Такие свои размышления Клупов озвучил во время разговора с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым в эфире российской программы на ТВ. При этом он пофантазировал, якобы российские оккупанты смогли уничтожить часть ракет к таким РСЗО.

"Каждый выстрел HIMARS стоит 1 миллиона долларов. И часть этих боеприпасов была уничтожена нашими артиллерией и авиацией", – поделился своими розовыми мечтами представитель оккупантов.

По его мнению, украинским военным якобы приходится возить такие боеприпасы трамваями, чтобы спрятать их от "бдительного глаза" российских военных.

"Часть этих боеприпасов застряла и были данные о том, что не рискуют перевозить большими партиями. Ощущается такой определенный голод этих боеприпасов, поэтому применяются не так часто. Подвезли, выстрелили, спрятали – ждут следующую поставку. Когда следующую поставку организуют, то в автобусах или в трамваях везут эти ракеты", – выплеснул свое "ценное экспертное мнение" бывший российский разведчик.

Ранее оккупанты опозорились еще одним своим заявлением. Они сообщили, что им удалось уничтожить в Харькове две РСЗО HIMARS. При этом из видео, которое они распространяли как доказательство, выходило, будто бы две такие 16-тонные установки стояли в кабинете на втором этаже многоэтажки.

Напомним, руководство американской армии крайне поражено новым способом применения РСЗО HIMARS, который ВСУ используют в войне против российских оккупантов.

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