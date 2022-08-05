Скандал с Amnesty International: из украинского офиса начали увольняться работники

Из украинского офиса Amnesty International начали увольняться работники / УНИАН, Facebook Митева

Из украинского офиса Amnesty International после скандала с отчетом организации, в котором Украину обвинили в якобы нарушении законов войны, начали увольняться работники. О своем увольнении сообщила в Facebook 5 августа пресс-секретарь украинского офиса Екатерина Митева.

Она отметила, что вчерашний день "расставил все точки над и". По словам Митевой, украинский офис международной организации делал всё возможное, чтобы скандальный материал не вышел, однако их не послушали.

"Украинский офис правозащитной организации, который не принимал участия ни в подготовке, ни в распространении вчерашнего материала, приложил очень много усилий, чтобы этот материал не вышел. Мы всеми возможными методами убеждали руководство глобального офиса и авторов релиза этого не делать, но нас не услышали, а значит, мы потерпели поражение", – заявила она.

Также Миева назвала этот отчет неуважением к украинцам и украинкам, которые борются за выживание. Она подчеркнула, что украинский офис организации делал всё возможное, чтобы мир узнал правду об ужасных военных преступлениях России.

Пост Екатерины Митевой/ скрин

Скандальный отчет Amnesty International

Международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации отметили, что это якобы "нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает невыборочные атаки России".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление и отметил, что в этом отчете организация делает попытку переложить ответственность за военные преступления с агрессора на жертву. При этом он обратил внимание, что относительно вчерашних (4 августа – ред.) обстрелов Торецка и тысяч других преступлений российских террористов Украина не видит своевременных и четких отчетов некоторых международных организаций.

Читайте также: