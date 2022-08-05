13-летнего подростка забрали в реанимацию: россияне атаковали Николаев, есть погибшие и 22 раненых

Ребенка забрали в больницу с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости.
Российские захватчики в пятницу, 5 августа, в очередной раз обстреляли Николаев. Уже известно о 22 пострадавших в результате обстрела, есть погибшие.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram. Она рассказала, что среди раненых также 13-летний мальчик.
"Среди раненых 13-летний парень, который в момент атаки российских террористов находился у входа в церковь. По предварительной информации, ранение получено в результате разрыва кассетных боеприпасов", – рассказала Замазеева.
Она отметила, что подросток сейчас находится в больнице с серьезными травмами, он в реанимации.
"Подросток с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию областной больницы", – написала она.
О том, что в результате удара есть погибшие, сообщал ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Как известно, оккупанты в обед обстреляли Балабановку и Корабельный район Николаева.
Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что площадь поражения очень большая, пострадали и частные дома, и многоэтажки.
"Сегодня днем российские террористы обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева. Площадь поражения очень большая. Пострадали частные дома, многоэтажки. Есть пожары, значительные разрушения и жертвы. На местах работают спасательные службы", – сообщил Сенкевич.
Ранее сообщалось, что в Николаеве вводится длительный комендантский час с 23:00 пятницы, 5 августа до 5:00 понедельника, 8 августа. Соответствующее распоряжение подписал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.
Напомним, рано утром 3 августа в Харькове и Николаеве прогремели мощные взрывы. Оккупанты ударили по мирным городам, пока их жители спали.
Смотрите онлайн новости Николаева:
Читайте также:
- На юге Украины начнется чрезвычайно активная фаза боевых действий - Гуменюк
- Горячая фаза войны закончится до конца года - генерал Марченко
- Украина запасается газом на зиму: к отопительному сезону готовы на 60% - Шмигаль