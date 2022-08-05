13-летнего подростка забрали в реанимацию: россияне атаковали Николаев, есть погибшие и 22 раненых

Россияне атаковали Николаев, есть погибшие и 22 раненых/ Telegram Анна Замазеева, УНИАН

Российские захватчики в пятницу, 5 августа, в очередной раз обстреляли Николаев. Уже известно о 22 пострадавших в результате обстрела, есть погибшие.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram. Она рассказала, что среди раненых также 13-летний мальчик.

"Среди раненых 13-летний парень, который в момент атаки российских террористов находился у входа в церковь. По предварительной информации, ранение получено в результате разрыва кассетных боеприпасов", – рассказала Замазеева.

Она отметила, что подросток сейчас находится в больнице с серьезными травмами, он в реанимации.

"Подросток с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию областной больницы", – написала она.

О том, что в результате удара есть погибшие, сообщал ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как известно, оккупанты в обед обстреляли Балабановку и Корабельный район Николаева.

Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что площадь поражения очень большая, пострадали и частные дома, и многоэтажки.

"Сегодня днем российские террористы обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева. Площадь поражения очень большая. Пострадали частные дома, многоэтажки. Есть пожары, значительные разрушения и жертвы. На местах работают спасательные службы", – сообщил Сенкевич.

Ранее сообщалось, что в Николаеве вводится длительный комендантский час с 23:00 пятницы, 5 августа до 5:00 понедельника, 8 августа. Соответствующее распоряжение подписал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, рано утром 3 августа в Харькове и Николаеве прогремели мощные взрывы. Оккупанты ударили по мирным городам, пока их жители спали.

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