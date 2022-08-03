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Под утро оккупанты ударили по двум мирных городам: в Харькове и Николаеве прогремели взрывы

3 августа 2022, 07:02

Оккупанты ударили по Харькову и Николаеву, пока жители городов спали. Есть "прилеты", вспыхнул пожар. О жертвах и пострадавших пока что информации нет.

Харьков
Рано утром 3 августа в Харькове прогремели взрывы / Фото УНИАН

Рано утром 3 августа в Харькове и Николаеве прогремели мощные взрывы. Оккупанты ударили по мирным городам, пока их жители спали. О жертвах и пострадавших пока что информации нет.

Взрывы в Николаеве

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в Telegram, что в взрывы прозвучали около 5 часов утра. В результате вспыхнул пожар и был разрушен супермаркет.

"Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушен супермаркет", - написал Сенкевич.

По его словам, на месте прилетов работают спасательные службы. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Взрывы в Харькове

Во время воздушной тревоги в городе Харькове также произошли два мощных взрыва - 03:55 и в 03:56 утра.

Как сообщил Игорь Терехов в Telegram, в одном случае прилет был в Холодногорском районе города. По предварительным данным, обошлось без жертв и пожара. По второму месту попадания ГосЧС информацию уточняет.

В Сети опубликовали видео одного из прилетов, попавшего на камеру наблюдения.

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Как сообщал Главред, российские оккупанты под утро 29 июля ударили по центральной части Харькова. В городе зафиксированы два "прилета" - в двухэтажный дом и в здание одного из высших учебных заведений.

Российские захватчики в ночь на понедельник, 1 августа, обстреляли Николаев. Во время воздушной тревоги, которая была объявлена в 01:36, прогремели мощные взрывы в разных районах города.

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