Разговор Лаврова с Блинкеном: первые подробности от дипломатов России и США

В МИД РФ поведали о разговоре Лаврова с Блинкеном / Mskbest

В среду, 12 мая, состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и Госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает официальный сайт российского ведомства.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности.

Было затронуто также взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к России, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая. Лавров и Блинкен договорились провести "на полях" этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.

Читайте такжеУ Путина заявили, что спасать Медведчука не будут

"Также был обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита", - говорится в сообщении МИД РФ.

В то же время в Госдепе рассказали, что Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о решимости защищать интересы своей страны и союзников при возникновении угроз со стороны Москвы.

Госсекретарь Блинкен вновь напомнил о решимости президента США (Джо - ред.) Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите американских интересов в ответ на действия России, которые вредят нам или нашим союзникам", - отмечается в заявлении Госдепа США.

Переговоры Байдена и Путина