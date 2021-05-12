Разговор Лаврова с Блинкеном: первые подробности от дипломатов России и США

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова.
В среду, 12 мая, состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и Госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает официальный сайт российского ведомства.
Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности.
Было затронуто также взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к России, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая. Лавров и Блинкен договорились провести "на полях" этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.
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"Также был обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита", - говорится в сообщении МИД РФ.
В то же время в Госдепе рассказали, что Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о решимости защищать интересы своей страны и союзников при возникновении угроз со стороны Москвы.
Госсекретарь Блинкен вновь напомнил о решимости президента США (Джо - ред.) Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите американских интересов в ответ на действия России, которые вредят нам или нашим союзникам", - отмечается в заявлении Госдепа США.
Переговоры Байдена и Путина
- Президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонные переговоры с российским главой государства Владимиром Путиным. В ходе разговора он предупредил хозяина Кремля о новых санкциях против России, заявил о поддержке Украины и предложил провести встречу на территории одного из европейских государств.
- Через два дня, 15 апреля, США запустили новые санкции против России. Ограничения предполагают ряд запретов в отношении деятельности 6 технологических компании, а также 32 физических и юридических лиц. Кроме того, в Вашингтоне приняли решение о высылке 10 американских дипломатов.
- На следующий день, 16 апреля, Россия ввела ответные санкции против США. Речь шла о внесении в "черный список" высокопоставленных американских чиновников, которым запретили въезд на территорию страны.
- В МИД РФ сказали, что в связи с санкциями Вашингтона в отношении Москвы, российская сторона сомневается в перспективах проведения встречи Путина и Байдена.
- Позже советник президента США Джейк Салливан заявил, что встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет летом 2021 года в Европе.