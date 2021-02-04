Родственник Навального возглавляет село в Киевской области - ВВС

Российский оппозиционер в детстве часто приезжал к родственникам в Чернобыль. После катастрофы на ЧАЭС его родню переселили в Новое Залесье.
Главой села Залесье в Киевской области является якобы дальний родственник российского оппозиционера Алексея Навального, пишет BBC Украина.
"Я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями", - рассказал Павел Навальный.
Известно, что российский оппозиционер в детстве часто приезжал к родственникам в Чернобыль. После катастрофы на ЧАЭС его родню переселили в Новое Залесье, где Навальный, по его словам, "был миллион раз".
Как рассказал глава села, его сосед и друг - Александр Навальный - двоюродный брат российского оппозиционера. Он работает дальнобойщиком. Однако, когда Павел позвонил приятелю с просьбой принять журналистов, ему категорически отказали. Не общаться с представителями СМИ в свое время попросил сам политик.
На местном кладбище похоронены родной дядя Алексея Навального Василий Иванович и его супруга Мария. Она преподавала украинский язык и литературу, была Заслуженным учителем Украины.
На сегодня в населенном пункте проживают 11 человек с фамилией Навальный.
Приговор Навальному – о чем ранее сообщал Главред:
- Алексей Навальный был арестован 18 января Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать Навального.
- 31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального.
- 2 февраля суд отправил Навального в тюрьму на 3,5 года. Правда, с учетом срока, отбытого ним под домашним арестом, фактически оппозиционеру придется пробыть за решеткой на год меньше.