Родственник Навального возглавляет село в Киевской области - ВВС

Главой села Киевской области якобы является родственник Навального

Главой села Залесье в Киевской области является якобы дальний родственник российского оппозиционера Алексея Навального, пишет BBC Украина.

"Я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями", - рассказал Павел Навальный.

Известно, что российский оппозиционер в детстве часто приезжал к родственникам в Чернобыль. После катастрофы на ЧАЭС его родню переселили в Новое Залесье, где Навальный, по его словам, "был миллион раз".

Как рассказал глава села, его сосед и друг - Александр Навальный - двоюродный брат российского оппозиционера. Он работает дальнобойщиком. Однако, когда Павел позвонил приятелю с просьбой принять журналистов, ему категорически отказали. Не общаться с представителями СМИ в свое время попросил сам политик.

На местном кладбище похоронены родной дядя Алексея Навального Василий Иванович и его супруга Мария. Она преподавала украинский язык и литературу, была Заслуженным учителем Украины.

На сегодня в населенном пункте проживают 11 человек с фамилией Навальный.

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