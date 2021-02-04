У Навального поведали, когда вновь ожидать массовых акций протеста

Оппозиционер призвал своих сторонников сконцентрироваться на осени и выборах в Госдуму. В ближайшее время акций протеста проводить не планируют.
Соратники известного российского оппозиционера Алексея Навального отказались от проведения митингов в его поддержку в ближайшие выходные, сказал глава сети штабов политика Леонид Волков в эфире телеканала Дождь.
По словам Волкова, следующие митинги будут проводиться весной и летом.
"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени и выборах в Госдуму. Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами", - рассказал о своих планах Леонид Волков.
Приговор Навальному – о чем ранее сообщал Главред:
- Алексей Навальный был арестован 18 января Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать Навального.
- 31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального.
- 2 февраля суд отправил Навального в тюрьму на 3,5 года. Правда, с учетом срока, отбытого ним под домашним арестом, фактически оппозиционеру придется пробыть за решеткой на год меньше.
Автор: Екатерина Трохимчук