У Навального поведали, когда вновь ожидать массовых акций протеста

Соратники Навального перенесли акции протеста на лето / instagram/navalny

Соратники известного российского оппозиционера Алексея Навального отказались от проведения митингов в его поддержку в ближайшие выходные, сказал глава сети штабов политика Леонид Волков в эфире телеканала Дождь.

По словам Волкова, следующие митинги будут проводиться весной и летом.

"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени и выборах в Госдуму. Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами", - рассказал о своих планах Леонид Волков.

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