В США сделали пакет антироссийских санкций из-за приговора Навальному / Reuters

Коллектив сенаторов, который возглавляет республиканец Марк Рубио, внес на рассмотрение Конгресса США законопроект о введении санкций против Российской Федерации из-за ареста и уголовного срока российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщается на сайте американского парламента, авторами законопроекта также стали демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин и республиканец Митт Ромни.

"Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального", — написал на своем интернет-портале Рубио.

По его информации, в черновиках пакет санкций был подготовлены еще в сентябре минувшего года. Конкретные имена в них не прописаны, но предлагается Конгрессу рассмотреть вопрос заморозки активов и отказ в выдаче виз высшим российским чиновникам.

Также конгрессмены предлагают проверить возможность применения химического оружия типа Новичок в России и изучить финансовый отчет о работе Владимира Путина на посту президента РФ.

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Приговор Навальному – о чем ранее сообщал Главред: