В США сделали пакет антироссийских санкций из-за приговора Навальному

Американские конгрессмены не стали тянуть с подготовкой еще одной части антироссийских санкций - в этот раз из-за приговора Алексею Навальному .
Коллектив сенаторов, который возглавляет республиканец Марк Рубио, внес на рассмотрение Конгресса США законопроект о введении санкций против Российской Федерации из-за ареста и уголовного срока российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщается на сайте американского парламента, авторами законопроекта также стали демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин и республиканец Митт Ромни.
"Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального", — написал на своем интернет-портале Рубио.
По его информации, в черновиках пакет санкций был подготовлены еще в сентябре минувшего года. Конкретные имена в них не прописаны, но предлагается Конгрессу рассмотреть вопрос заморозки активов и отказ в выдаче виз высшим российским чиновникам.
Также конгрессмены предлагают проверить возможность применения химического оружия типа Новичок в России и изучить финансовый отчет о работе Владимира Путина на посту президента РФ.
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Приговор Навальному – о чем ранее сообщал Главред:
- Алексей Навальный был арестован 18 января Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать Навального.
- 31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального.
- 2 февраля суд отправил Навального в тюрьму на 3,5 года. Правда, с учетом срока, отбытого ним под домашним арестом, фактически оппозиционеру придется пробыть за решеткой на год меньше.