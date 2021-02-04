УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В США сделали пакет антироссийских санкций из-за приговора Навальному

4 февраля 2021, 10:37
Прослушать новость
Остановить

Американские конгрессмены не стали тянуть с подготовкой еще одной части антироссийских санкций - в этот раз из-за приговора Алексею Навальному .

Конгресс
В США сделали пакет антироссийских санкций из-за приговора Навальному / Reuters

Коллектив сенаторов, который возглавляет республиканец Марк Рубио, внес на рассмотрение Конгресса США законопроект о введении санкций против Российской Федерации из-за ареста и уголовного срока российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщается на сайте американского парламента, авторами законопроекта также стали демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин и республиканец Митт Ромни.

"Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального", — написал на своем интернет-портале Рубио.

По его информации, в черновиках пакет санкций был подготовлены еще в сентябре минувшего года. Конкретные имена в них не прописаны, но предлагается Конгрессу рассмотреть вопрос заморозки активов и отказ в выдаче виз высшим российским чиновникам.

Также конгрессмены предлагают проверить возможность применения химического оружия типа Новичок в России и изучить финансовый отчет о работе Владимира Путина на посту президента РФ.

Читайте такжеЗадержание Навального: России пригрозили новыми санкциями

Приговор Навальному – о чем ранее сообщал Главред:

  • Алексей Навальный был арестован 18 января Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать Навального.
  • 31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального.
  • 2 февраля суд отправил Навального в тюрьму на 3,5 года. Правда, с учетом срока, отбытого ним под домашним арестом, фактически оппозиционеру придется пробыть за решеткой на год меньше.
новости США санкции США Алексей Навальный Навальный отравление
Сейчас вы просматриваете новость «В США сделали пакет антироссийских санкций из-за приговора Навальному». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине резко подорожают продуктыВ Украине резко подорожают продукты Украину "выпотрошат": эксперт предупредил об угрозе обрушения гривныУкраину "выпотрошат": эксперт предупредил об угрозе обрушения гривны Тарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраляТарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраля В Раде рассказали, каким украинцам "светит" повышение пенсий до 30 тысячВ Раде рассказали, каким украинцам "светит" повышение пенсий до 30 тысяч Цены на свет в Украине теперь регулирует государствоЦены на свет в Украине теперь регулирует государство
Следующий материал

Последние новости

11:34
Социологи выяснили, сколько украинцев хотят отставки Зеленского
11:32
"Очень скользко": синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни Видео
11:29
Гороскоп для всех на 4 февраля: любовный обман и сексуальный успех Видео
11:19
Обрушение рейтинга Слуги народа: какие партии попадают в Раду - опрос
11:07
Степанов озвучил точную дату начала вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
Реклама
10:57
Умер Вячеслав Полейко - автор шуток Петросяна и других юмористов Видео
10:51
Зеленскому подсунули "крючок": чем обернется для президента блокировка телеканалов Медведчука Видео
10:44
Конкуренты вплотную приблизились к Зеленскому в президентском рейтинге – опрос Видео
10:37
В США сделали пакет антироссийских санкций из-за приговора Навальному Видео
10:35
"Соня уже не та": Ротару под корень раскритиковал эксперт Х-Фактора
10:29
Календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные дни для перемен Видео
10:21
Три причины, почему посадили Навального мнение
10:01
В МИДе уточнили, когда Украина откажется импортировать электроэнергию из РФ Видео
09:59
СМИ рассказали об угольном бизнесе Козака с "ЛДНР" через офшоры Видео
09:52
В Тернополе пациент с COVID-19 перерезал себе сонную артерию на глазах у врачей Видео
09:12
Смертельный пожар в COVID-реанимации больницы в Запорожье: вероятные причины трагедии Фото Видео
08:55
В ВОЗ объяснили, мог ли коронавирус "убежать" из лаборатории в Ухане Видео
08:43
В Германии рассказали, как Меркель борется за Северный поток-2 Видео
08:34
Винни-Пух полез к неправильным пчелам, или В чем главная ошибка Зеленского мнение
08:22
Наказание за незаконное выселение из жилья: основные положения закона Видео
Реклама
08:20
Пациентов выносили на руках: в Запорожье горела инфекционка с COVID-больными, есть жертвы Видео
07:49
Украину ждут еще несколько волн COVID-19: инфекционист назвал новую мишень Видео
07:44
Диетолог "уничтожила" мифы, которые мешают похудеть Видео
07:15
"Афродита":ВИА Гра едва вместила сочную грудь в тугой купальник
07:06
Ученые Британии рассказали плохие новости об эффективности вакцин Видео
06:58
За отключение каналов Медведчука Зеленский расплатится президентским креслом мнение
06:33
В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди Фото Видео
06:02
Круче, чем у Берлускони: архитектор Путина раскрыл тайну дворца под Геленджиком Видео
05:24
Еще одну болезнь могут отнести к осложнениям после COVID-19
04:56
У Кравчука назвали проблему, которая тормозит переговоры по Донбассу Видео
04:22
Ошибки в уходе за бровями, которые дико старят лицо, и как их исправить Видео
03:50
Потерять квартиру за долги: что светит украинцам за задолженность по ЖКХ Видео
03:29
Адвокат раскрыл план Навального и оценил шансы на его освобождение Видео
02:15
Как вырастить огурцы на подоконнике к 8 Марта и не только Видео
01:36
Военный эксперт объяснил, зачем США участие в нормандских переговорах
01:07
США и Европа готовят "сюрприз" для окружения Путина Видео
00:45
Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и традиции Видео
00:23
У Зеленского жестко отреагировали на решение Верховного суда по иску Тупицкого Видео
00:19
"Почему не голая?": Анна Тринчер взбудоражила голым фото в лесби-стиле
03 февраля, среда
23:45
Стала известна причина аварии на Запорожской ТЭС Видео
Реклама
23:12
В Украине ударит сильный мороз: где ждать -23 Видео
23:09
В США раскрыли планы о новом ударе по Северному потоку-2 Видео
23:07
Авария на ТЭС в Энергодаре: город уже со светом, но пока без воды Видео
22:52
Разумков поведал о своих разногласиях с Зеленским
22:19
Националисты объявили об акции по закрытию телеканала Наш Видео
22:14
Президент провел встречу с послами стран G7 - о чем шла речь
21:50
Скандальному главе КСУ Тупицкому отказали в Верховном суде Видео
21:45
Рак легких: названы 5 неожиданных симптомов Видео
21:14
Зеленский срочно провел встречу с руководителями ведущих телеканалов Видео
21:00
В ВОЗ сделали громкое заявление о коронавирусе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять