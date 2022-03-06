Россия прибегла к скрытой мобилизации в Краснодаре - Минобороны

Россия прибегла к скрытой мобилизации в Краснодаре

За период войны против Украины, Россия понесла значительные потери. С целью привлечения добровольцев к своим военным преступлениям - агрессор прибег к скрытой мобилизации, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"В связи со значительными потерями, что имеют оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев, в Краснодарском крае начато скрытую мобилизацию, увеличен распространение пропагандистских материалов по "зверств неофашистов и необходимость уничтожения фашизма", - пишет пресс-служба.

Вторжение России в Украину

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал проведение переговоров с Россией в отношении войны в Украине. По его словам, смысл есть в любых переговорах

До того Зеленский призвал Запад по крайней мере предоставить Украине самолеты если они не хотят закрыть небо над Украиной. Ведь если Россия вторгнется в одно государство, она будет воевать со всем Североатлантическим альянсом.

Также сообщалось, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора.