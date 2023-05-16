Россию ждут новые неприятности: впервые за 17 лет собирается саммит Совета Европы из-за Украины

Фон дер Ляйен уточнила, что на встрече лидеров государств также планируется принять решение о создании "реестра ущерба в Гааге".

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Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран-членов Совета Европы обсудят ответственность России за войну против Украины на саммите в Исландии.

Она отметила, что "ответственность России за преступление агрессии" будет одной из главных тем саммита Совета Европы, пишет The Guardian.

При этом ранее она обещала "решительно поддержать создание специального трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии".

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Фон дер Ляйен уточнила, что на встрече лидеров государств также планируется принять решение о создании "реестра ущерба в Гааге", который она назвала "первым шагом к российской компенсации".

"Это станет чрезвычайно важным судебным элементом для восстановления справедливости в отношении жертв", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Саммит Совета Европы впервые за 17 лет

Совет Европы соберется на свой четвертый в истории саммит в столице Исландии в мае 2023 года. Поводом для этого стало нападение РФ на Украину.

В истории Совета Европы было всего три саммита: в 1993 году, в 1997 году и в 2005 году.

В 2023 году саммит собирается из-за российского вторжения в Украину.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все для того, чтобы улучшить свое вооружение. Он отметил, что в общении с партнерами уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет.

"Уже создана танковая коалиция, уже снимается табу с поставку дальнобойных ракет, уже есть достижения в усилении нашей артиллерии и мир уже услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создании авиационной коалиции", - сказал Зеленский.

Ранее президент Зеленский заявлял, что российская агрессия угрожает не только Украине. По словам президента, мир должен помочь украинцам победить в войне, чтобы победить главу Кремля Владимира Путина, что позволит преодолеть подобных ему диктаторов по всему миру.

Смотрите видео, как Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев:

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