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Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт оценил угрозу для Киева

15 июня 2021, 06:00
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США уже готовят мир к результатам встречи Джо Байдена и Владимира Путина, считает Владимир Дубовик.

Путин Байден
Переговоры Байдена и Путина завершатся безрезультатно – эксперт / Reuters

Переговоры президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным не приведут к прорыву или какому-либо "разделу мира". Хозяин Белого дома уже готовит всех к тому, что никакого прогресса не будет. Вашингтон системно поддерживает Украину и не собирается резко менять свою точку зрения в отношении Киева. Об этом заявил эксперт-международник Владимир Дубовик.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что встреча Байдена и Путина не приведет к каким-то негативным последствиям для украинского государства. К тому же сам американский президент заранее фактически пытается донести, что прогресса в отношениях США и России после встречи 16 июня ожидать не следует.

"Волноваться не стоит. Ничего страшного для Украины не произойдет, это уже понятно. Это не будет новой Ялтинской конференцией с разделом мира. Ожидать многого от этой встречи нельзя, и в последние дни Байден занимается тем, что американцы называют manage expectations, то есть старается управлять ожиданиями, готовя всех к тому, что серьезных достижений там не будет. На самом деле, эта встреча довольно протокольная, и Москва, насколько я знаю, также не ожидает прорывов", - считает Дубовик.Читайте такжеСделка США и России по Украине: на Банковой рассказали, о чем договорились Зеленский и Байден

Также он добавил, что Вашингтон демонстрирует серьезную поддержку Киева, и сейчас нет никаких весомых признаков, согласно которым американцы могут резко изменить свою позицию на переговорах с россиянами.

"Известна позиция США в отношении Украины — это полная системная поддержка, они подтвердили это много раз за последние месяцы. Это и поддержка в сфере безопасности, и политическая, и дипломатическая. Мы видели, как активно они действовали, когда было скопление российских войск у границ Украины. Нет никаких признаков того, что в Вашингтоне готовы к резкой смене позиции", - подчеркнул Владимир Дубовик.

Встреча Байдена и Путина

Представители США и России 24 мая провели консультации по вопросам отношения двух государств. В результате дискуссии стороны выпустили заявления о том, что страны готовы продолжить диалог в рамках американо-российского саммита.

Встреча президентов Байдена и Путина, которая пройдет в формате саммита Вашингтона и Москвы, состоится 16 июня в Женеве. Информацию 25 мая подтвердили в Белом доме и Кремле.

По словам представителя Белого дома Аманды Слоат, американский президент Байден заявит Путину о том, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков полагает, что Путин в ходе дискуссии с Байденом осуществит попытку убедить американского президента в поддержке "переговоров" Киева с боевиками "ЛДНР" и реализации вторых Минских соглашений.

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