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Шантаж Европы из-за СП-2 и дефицит газа: Европе зимой грозят веерные отключения света

17 ноября 2021, 08:49
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Несмотря на обещания России об увеличении прокачки топлива, в Европе по-прежнему недостача природного газа.

Электроэнергия
Европе прогнозируют веерные отключения света на фоне холодной зимы из-за нехватки газа / Reuters

В Европе продолжает фиксироваться дефицит природного газа. Несмотря на обещания России увеличить прокачку топлива, проблема остается актуальной. Поэтому существуют опасения, что в случае холодной зимы европейские страны столкнутся с веерными отключениями электроэнергии.

Как сообщает Financial Times, директор компании Trafigura Джереми Вейр считает, что в условиях дефицита газа Европу могут ожидать веерные отключения электрической энергии.Читайте такжеГермания зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистрали

"Честно говоря, сейчас у нас недостаточно газа. Мы не делаем запасов на зимний период. Поэтому есть реальное опасение, что если у нас будет холодная зима, то в Европе могут произойти отключения электроэнергии", - подчеркнул руководитель компании, которая является одним из крупнейших в мире сырьевых трейдеров.

Напомним, цена на газ в Европе снова взлетела из-за того, что Газпром отказался бронировать на декабрь дополнительные мощности для прокачки топлива в европейские страны путем газотранспортной системы Украины. Стоимость тысячи кубометров газа по данным на утро среды, 17 ноября, составляет более 1200 долларов.

На прошлой неделе Газпром повысил объемы транзита газа через Украину в Европу и забронировал все дополнительные мощности украинской ГТС. Также увеличилась прокачка газа через Польшу по магистрали Ямал-Европа.

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Газовый кризис в Европе

Рынок газа в европейских странах погрузился в затяжной кризис с начала августа 2021 года. Цена на газ в Европе регулярно росла и ставила новые рекорды. К примеру, 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива и вовсе взлетела до 1924 доллара. В тот же день российский президент Владимир Путин сказал, что Газпром может увеличить прокачку топлива на 15%, после чего цена резко рухнула до 988 долларов.

Как полагает эксперт в сфере энергетики Михаил Крутихин, заявления о "катастрофической" ситуации с газом в Европе, скорее, являются преувеличением. Ряд стран накопили достаточные объемы газа в своих хранилищах, в то время как проблему объективного газового кризиса раздувает Газпром.Читайте такжеТранзит через Украину и закачка газа в ПХГ: Газпром резко взвинтил поставки топлива в Европу

По его словам, в реальной кризисной ситуации Газпром усугубил положение Европы тем, что отказался от дополнительной прокачки газа через Украину, запустил отбор газа из своих хранилищ в ЕС, и сократил текущие объемы поставок топлива.

Шантаж Газпрома и запуск Северного потока-2

Газовый кризис в Европе случился по ряду причин, среди которых выделяют низкие запасы топлива в газохранилищах после прошлогодней холодной зимы, а также политику компании Газпрома. Россияне на фоне кризиса в европейской энергетической сфере отказались обеспечить дополнительную прокачку газа. Такие действия связывают с нежеланием Газпрома прокачивать топливо через территорию Украины на фоне предстоящего запуска своего газопровода Северный поток-2, который пойдет в обход украинского государства.

Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко назвал действия Газпрома шантажом Европы при помощи газового вопроса. Он напомнил, что на 2021 год россияне забронировали меньше объемов мощностей украинской ГТС для транзита газа, а теперь поставили ЕС ультиматум: либо газ дешевеет и поставляется путем Северного потока-2, либо топливо остается дорогим, с проблемами его поставок через Украину.

В компании-операторе ГТС Украины придерживаются точки зрения, согласно которой высокие цены на газ в Европе продиктованы действиями Газпрома. Россияне торгуются за преференции в процессе сертификации Северного потока-2.

viber
Европа веерные отключения рынок электроэнергии Цена на газ в Европе
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