Запуск Северного потока-2 обрубит транзит через Украину: ряд городов могут остаться без газа

Украина полностью лишится транзита российского газа после запуска Северного потока-2, - ОГТСУ / УНИАН

Запуск газопровода Северный поток-2 приведет к тому, что газотранспортная система Украины полностью потеряет транзитные объемы российского газа. Нельзя будет запустить виртуальный реверс, который обеспечивал в этом году около 90% импорта топлива. Такие города и населенные пункты, как Могилев-Подольский, Волчанск, Воеводское и Троицкое, могут столкнуться с потерей газоснабжения.

Как рассказали в пресс-службе компании-оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ), транзита российского газа фактически не будет после того, как произойдет введение в эксплуатацию магистрали Северный поток-2. При этом Киев потеряет возможность и для реверса газа, обеспечивающего около 90% импорта топлива в этом году.Читайте такжеГермания зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистрали

"Нам будет недоступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину. Кроме того, Европа вероятно потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд куб. м газа европейских компаний", - отмечается в сообщении.

Также режим работы ГТС будет изменен с транзитного на обслуживание газовых маршрутов только на территории Украины.

Вышеуказанные проблемы Киев будет отстаивать во время рассмотрения заявки ОГТСУ на участие в сертификации компании-оператора газопровода Северный поток-2.

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В компании-операторе ГТС Украины сказали РБК-Украина о том, что если транзит газа из России полностью прекратится, то с проблемами столкнутся населенные пункты, которые находятся на границе с Молдовой и Россией.

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Какие города, поселки и села могут остаться без газа

Город Могилев-Подольский Винницкой области

Город Волчанск Харьковской области

Село Воеводское Луганской области

Поселок городского типа Троицкое Луганской области

"Проблема в том, что газ в них поступает через территорию Молдовы (Могилев-Подольский, Винницкая обл.) или через газопроводы-отводы, к которым подключены на территории Российской Федерации (г. Волчанск, Харьковская обл., с. Воеводское и пгт. Троицкое (Луганская обл.). Есть риски для части пограничных потребителей в Одесской области, которые получают газ с территории Молдовы", - добавили в ОГТСУ и подчеркнули, что об этих рисках в компании говорили еще в 2019 году.

Транзит газа через Украину

США и Германия в июле достигли сделки, которая предполагала достройку и введение в эксплуатацию Северного потока-2 в обмен на компенсации для Украины. Берлин должен обеспечить сохранение транзита российского газа через украинское государство и ввести санкции против России, если она будет использовать топливо в качестве оружия.

Руководитель компании ГТС Украины Сергей Макогон говорил, что декларация Вашингтона и Берлина по СП-2 ничего не гарантирует Киеву по вопросу продолжения транзита. Даже если транзит прекратится, а украинская труба останется "пустой", россияне будут платить Киеву 1,3 миллиарда долларов до 2024 года, когда завершится контракт Нафтогаза и Газпрома.

Позже в Германии назначили уполномоченного по транзиту газа через Украину – Георга Вальдерзе. Берлин предлагает продлить российско-украинский газовый контракт на 10 лет на выгодных для всех сторон условий.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявлял, что компания готова продлить контракт с Газпромом в том случае, если будут сохранены все объемы газа, которые сейчас идут в ЕС путем украинской магистрали.

Также Витренко не исключил, что Россия полностью остановит прокачку газа через Украину.