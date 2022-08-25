Скандальное решение: Гаага добивается отмены санкций против РФ

Гаага просить отменить санкции против РФ / depositphotos.com

Администрация Гааги намерена просить ЕС о временном освобождении страны-агрессора от санкций, так как нидерландский город не может найти альтернативного поставщика газа, пишет издание Reuters.

Известно о том, что муниципалитет Гааги имеет подписанный долгосрочный контракт на поставку газа с Газпромом. Санкции, введенные Евросоюзом против России после ее вторжения в Украину, предписывают правительствам и другим государственным органам расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.

Для Гааги это означает необходимость поиска нового поставщика газа взамен существующего соглашения с Газпромом. Город заявил, что в июне и июле провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков.

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"Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры", — говорится в официальном обращении.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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