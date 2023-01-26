'Следующие месяцы будут решающими': в Пентагоне выступили с заявлением о боевых действиях в Украине

США и другие союзники серьезно настроены на поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

В Пентагоне выступили с заявлением относительно боевых действий в Украине / 1 ОБрСпП имени Ивана Богуна

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Волландер заявила, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими для идущих в Украине боевых действий.

"То, что произойдет в течение нескольких следующих месяцев, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы для защиты своего народа и территории", - отметила Воландер во время слушаний в комитете иностранных дел Сената США.

Кроме того, она заверила, что США и другие союзники серьезно настроены на поддержку Украины в долгосрочной перспективе. А потому у страны-агрессора России нет никаких шансов на победу в войне.

Воландер также подчеркнула, что правительство США не видит каких-либо признаков, которые могли бы свидетельствовать о перенаправлении американского вооружения за границы Украины.

"Американское правительство не увидело достоверных свидетельств любого перенаправления оружия, предоставляемого Соединенными Штатами, за пределы Украины", - заверила помощница министра обороны США.

США передают Украине танки Abrams

Президент США Джо Байден 25 января объявил, что Америка приняла решение отправить Украине 31 танк Abrams M1. Украинская армия готовится к контрнаступлению и нуждается в вооружениях. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс. Также он добавил, что танки Abrams M1 очень сложны в управлении и эксплуатации. Понадобится время, чтобы подготовить специалистов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за предоставление 31 единицы танков Abrams M1. Украинский гарант считает, что военная помощь позволит Киеву освободить свои территории.

"Спасибо Джо Байдену за очередное сильное решение – предоставить Украине танки Abrams. Благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождение от захватчиков Украины. Двигаемся вперед!" - отметил Зеленский.

В то же время заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Америка не сможет доставить в Украину обещанные танки Abrams до весны. Она подчеркнула, что эти боевые машины очень сложные и они требуют серьезной подготовки.

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