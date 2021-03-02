США готовы жестко толкать Украину к реформам - экс-посол

На фоне беспокойств по поводу замедления реформ в Украине, администрация Джо Байдена готова подталкивать Киев к изменениям.
Из-за замедления реформ в нашей стране, администрация президента Джо Байдена намерена подталкивать Украину к изменениям, порой даже в очень жесткой форме, но с хорошими намерениями.
"Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями - для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал", - подчеркнул бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Укринформ.
В этом контексте он заметил, что и в Украине, и на Западе существуют определенные беспокойства, в частности, относительно замедления украинских реформ в течение последнего года, паузы в программе МВФ, усиленного влияния олигархов.
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Вместе с тем, отметил Пайфер, в последнее время поступают и другие сигналы:
"Например те, что президент Зеленский выступил против господина Медведчука, что, на мой взгляд, хорошо".
Кроме того, экс-посол заметил, что подталкивание украинских реформ в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все будут приветствовать давление со стороны Америки.
"Украине нужно воспользоваться возможностями, которые она имеет сейчас, для консолидации реформ и принятия реальных решительных мер для сдерживания коррупции", - акцентировал Пайфер.
Санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
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- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.