США готовы жестко толкать Украину к реформам - экс-посол

У Байдена готовы подталкивать Украину к реформам / Reuters

Из-за замедления реформ в нашей стране, администрация президента Джо Байдена намерена подталкивать Украину к изменениям, порой даже в очень жесткой форме, но с хорошими намерениями.

"Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями - для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал", - подчеркнул бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Укринформ.

В этом контексте он заметил, что и в Украине, и на Западе существуют определенные беспокойства, в частности, относительно замедления украинских реформ в течение последнего года, паузы в программе МВФ, усиленного влияния олигархов.

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Вместе с тем, отметил Пайфер, в последнее время поступают и другие сигналы:

"Например те, что президент Зеленский выступил против господина Медведчука, что, на мой взгляд, хорошо".

Кроме того, экс-посол заметил, что подталкивание украинских реформ в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все будут приветствовать давление со стороны Америки.

"Украине нужно воспользоваться возможностями, которые она имеет сейчас, для консолидации реформ и принятия реальных решительных мер для сдерживания коррупции", - акцентировал Пайфер.

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