США и боевики "ЛДНР" за столом переговоров: у Лаврова разразились требованием по Донбассу

Байден и Путин ни о чем не договорились по Донбассу - МИД России / Фото Reuters

В МИД России не исключают подключения Соединенных Штатов к переговорам по Донбассу. Такой сценарий развития событий зависит от того, кого делегирует Вашингтон в процесс по урегулированию конфликта, и будет ли точка зрения американцев соответствовать позиции российского государства. Москва направила США, Франции и Германии предложение о проведении встречи в нормандском формате при участии представителей боевиков "ЛНР" и "ДНР", однако ответа так и не получила. Об этом заявили представители российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщает РИА Новости, замглавы российского МИД Сергей Рябков сказал, что подключение Штатов к переговорам по Донбассу зависит от того, согласится ли Вашингтон на условия России. На данный момент американцы не демонстрируют такого стремления.

"Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был", - утверждает дипломат.

По его словам, на встрече Байдена и Путина сторонам не удалось о чем-либо договориться по вопросам Донбасса. Россия может согласиться на участие США в переговорах по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, но все зависит от того, кто будет представлен в процессе со стороны Вашингтона.Читайте такжеСделка Байдена и Путина по Донбассу: дипломат раскрыл новую стратегию Кремля в отношении Украины

"Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину – черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе и вокруг Украины в целом", - сказал Рябков, добавив, что для участия США в разрешении военного конфликта должны произойти изменения в точке зрения Вашингтона на проблему Донбасса.

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Другой представитель МИД РФ – замминистра Андрей Руденко – отметил, что Россия предложила США, Франции и Германии организовать встречу с участием боевиков "ЛДНР". Однако ответа на такую инициативу не последовало.Читайте такжеФранция и Германия – только посредники: Макрон в разговоре с Путиным назвал сценарий по Донбассу

"Предложение было направлено, мы будем ждать реакции. Пока реакции не получили со стороны США и со стороны других членов "нормандского формата", устраивает ли их в какой-то степени предложенный состав", - подчеркнул Руденко.

США в переговорах по Донбассу

Председатель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что США могут присоединиться к нормандскому формату по Донбассу после встречи президента Зеленского с хозяином Белого дома Джо Байденом. По его мнению, такой шаг станет позитивным сигналом в условиях недостаточно жесткой позиции Германии и Франции в отношении РФ.

Советник главы ОП Михаил Подоляк полагает, что уже в июле-августе, после поездки Зеленского в Вашингтон, могут появиться первые подробности об участии США в переговорах по Донбассу. Сейчас в Штатах определяются с тем, в каком формате они могли бы включиться в переговорный процесс.

Президент Владимир Зеленский 24 июня заявил, что он намерен найти новый переговорный формат по вопросам Донбасса в рамках встреч с главой США Джо Байденом и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

26 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Москва согласится на участие Штатов в переговорах по Донбассу в том случае, если американцы будут оказывать давление на Украину с целью "выполнения Минских соглашений".