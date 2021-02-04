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США и Европа готовят "сюрприз" для окружения Путина

4 февраля 2021, 01:07
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Против соратников Путина планируют ввести новые санкции.

США и Европа хотят вместе наказать соратников Путина / Reuters

США и Европейский Союз обсуждают вопрос реакции на злонамеренную активность России, в частности, введение санкций в отношении людей из близкого окружения президента РФ Владимира Путина

"Президент Байден конечно обсуждал со многими европейскими партнерами широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе по России", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, ведут ли США переговоры с союзниками в Европе о преследовании лиц из близкого окружения Путина.

"Что касается того, какими могут быть санкции или какой может быть наш ответ, президент, конечно, оставляет за собой право ответить способом, который он выберет в любое время", — добавила она.

В то же время спикер Белого дома напомнила, что президент США отдал распоряжение директору национальной разведки провести обзор и предоставить комплексную оценку злонамеренной деятельности России. Это касается, в том числе хакерских атак на федеральные учреждения и бизнес-структуры США.

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Кроме того, пересматриваются сообщения о денежных вознаграждениях, которые предлагали россияне в Афганистане за атаки против американских военных. Отдельно изучаются факты применения химического оружия правительством РФ, а также его попытки вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.

"Мы подождем завершения этого обзора, и тогда наша команда по вопросам политики примет решение о каких-либо конкретных шагах в ответ", — подчеркнула Псаки, пишет Укринформ.

Санкции против России - о чем ранее сообщал Главред:

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