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США и Германия достигли соглашения по СП-2: судьба трубы Газпрома теперь зависит от Украины

17 декабря 2021, 23:30
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В Берлине сделали ряд решительных заявлений по Северному потоку-2 и придерживаются сделки с Вашингтоном, заявили в Госдепе.

Северный поток-2
У газопровода Северный поток-2 будут серьезные проблемы, если Россия решится на военную операцию против Украины / Reuters

США удалось провести эффективные переговоры с новым правительством ФРГ. Немецкое правительство сделало ряд решительных заявлений по вопросу трубопровода Северный поток-2, а сделка Вашингтона и Берлина соблюдается. Штаты и Германия достигли договоренности о приостановке магистрали Газпрома в случае атаки России на Украину.

Как сообщили в Государственном департаменте США, сделка между Штатами и ФРГ по Северному потоку-2, которая предусматривает помощь Украине и Европе в связи с рисками запуска российского трубопровода, остается в силе.

Читайте такжеРезкий взлет цены на газ в Европе и удар ФРГ по СП-2: Газпром отчитался о колоссальной прибыли"Что касается "Северного потока-2", вы видели соглашение между США и Германией в отношении последствий для безопасности Украины и Европы по мере продвижения вперед проекта газопровода, достигнутых ранее в этом году США и Германией", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в Госдепе уточнили, что Вашингтон и Берлин достигли договоренностей, которые включают приостановку работы Северного потока-2 в случае новой военной агрессии Москвы в отношении Киева.

"У нас состоялись хорошие обсуждения с новым правительством Германии. Они сделали несколько очень решительных заявлений по "Северному потоку - 2" и в отношении своей постоянной поддержки соглашения, которое мы с ними заключили", - подчеркивается в сообщении.

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Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии (немецкий регулятор, - ред.) 16 ноября приостановило процесс сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процедуру поставили на паузу из-за несоответствия структуры собственности проекта немецкому законодательству.

В ФРГ поставили РФ условие, согласно которому Nord Stream AG должна зарегистрировать в Германии новую компанию и отдать ей во владение часть магистрали, проложенную по немецкой территории.

До тех пор, пока Газпром не выполнит условия немецкого регулятора, сертификация газопровода Северный поток-2 возобновлена не будет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва намерена выполнить все требования Германии для скорейшего запуска Северного потока-2.

13 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила остановку сертификации СП-2. Причиной она назвала несоответствие структуры проекта требованию ЕС, согласно которому одна и та же компания не может заниматься добычей, продажей и транспортировкой газа.

16 декабря в немецком регуляторе подчеркнули, что решение по завершению сертификации Северного потока-2 не примут в первой половине 2022 года. Это означает, что запуск трубопровода Газпрома откладывается минимум до лета следующего года.

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