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США предостерегли Россию от эскалации войны в Украине - CNN

22 августа 2022, 21:50

США призвали Россию прекратить военные операции на ядерных объектах Украины и возле них.

США Россия
США призвали РФ воздержаться от эскалации войны / Reuters

Посла России в США Анатолия Антонова срочно вызвали в Госдепартамент США для того, чтобы предостеречь от любых эскалаций в войне против Украины, пишет издание CNN.

Представитель Госдепа отметил, что такие предостережения США высказали Антонову еще на прошлой неделе.

В частности, они включали призыв к России о прекращении всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращении Украине полного контроля над Запорожской АЭС.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не собирается идти на уступки России по территориям. По его мнению, такой шаг будет означать перенос войны на будущее. Киев намерен вернуть все свои земли в рамках международно признанных границ по состоянию на 1991 год.

Секретарь СНБО Данилов также отметил, что на повестке дня Киева – проведение в Крыму демилитаризации с последующим освобождением полуострова от российской оккупации. Данилов добавил, что коллаборанты могут смягчить для себя приговор в том случае, если предоставят СБУ ценную информацию о военных РФ.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако условие Киева остается неизменным – оккупанты должны выйти с захваченных территорий украинского государства.

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