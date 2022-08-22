Кулеба перечислил страны ЕС, которые до сих пор не поставляют Украине оружие

Какие страны ЕС до сих пор не дали Украине вооружения / Фото УНИАН, twitter.com/DeptofDefense

Среди стран Евросоюза на данный момент не поставляют нашей стране вооружения для борьбы с Россией только два государства - Австрия и Венгрия, говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя было таковым. Поэтому вопрос не в том, что они (страны ЕС, - ред.) против, вопрос в том, что когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий", - сказал он.

Кулеба добавил, что политические дискуссии западных партнеров о том, когда и какое оружие передавать, стоят Украине ежедневных потерь на фронте.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не собирается идти на уступки России по территориям. По его мнению, такой шаг будет означать перенос войны на будущее. Киев намерен вернуть все свои земли в рамках международно признанных границ по состоянию на 1991 год.

Секретарь СНБО Данилов также отметил, что на повестке дня Киева – проведение в Крыму демилитаризации с последующим освобождением полуострова от российской оккупации. Данилов добавил, что коллаборанты могут смягчить для себя приговор в том случае, если предоставят СБУ ценную информацию о военных РФ.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако условие Киева остается неизменным – оккупанты должны выйти с захваченных территорий украинского государства.

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