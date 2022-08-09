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США ввели жесткие санкции против чиновников Беларуси: кто попал в список

9 августа 2022, 22:39

По информации американского чиновника, ограничения ввели во вторую годовщину захвата власти в Беларуси режимом Лукашенко.

США
США вводят новые санкции против Беларуси / Reuters

США вводят очередные жесткие санкции против ста чиновников из Беларуси, которые причастны к подрыву демократии внутри страны, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

По информации американского чиновника, ограничения ввели во вторую годовщину захвата власти в Беларуси режимом Лукашенко. В США считают, что события 2020 года нанесли ущерб демократическим институтам и препятствовали демократическим переходам в Беларуси.

"Сегодня мы объявляем следующие шаги с введением визовых ограничений против 100 официальных лиц режима и их филиалов", - заявил чиновник.

Кто попал с санкционный список:

  • должностные лица из администрации президента, силовых структур и ЦИК. гостелерадиокомпания "Белтелерадио",
  • военное руководство и администрации в университетах.

Блинкен считает, что упомянутые структуры были причастны к пыткам оппозиционеров, журналистов и протестующих, а в университетах занимались отчислениями активных студентов.

Ранее основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

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