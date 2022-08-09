США ввели жесткие санкции против чиновников Беларуси: кто попал в список

США вводят новые санкции против Беларуси / Reuters

США вводят очередные жесткие санкции против ста чиновников из Беларуси, которые причастны к подрыву демократии внутри страны, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

По информации американского чиновника, ограничения ввели во вторую годовщину захвата власти в Беларуси режимом Лукашенко. В США считают, что события 2020 года нанесли ущерб демократическим институтам и препятствовали демократическим переходам в Беларуси.

"Сегодня мы объявляем следующие шаги с введением визовых ограничений против 100 официальных лиц режима и их филиалов", - заявил чиновник.

Кто попал с санкционный список:

должностные лица из администрации президента, силовых структур и ЦИК. гостелерадиокомпания "Белтелерадио",

военное руководство и администрации в университетах.

Блинкен считает, что упомянутые структуры были причастны к пыткам оппозиционеров, журналистов и протестующих, а в университетах занимались отчислениями активных студентов.

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