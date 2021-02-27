Стало известно о разбирательствах США с компанией, покинувшей Северный поток-2

В компании Baker Hughes начали внутреннее расследование, чтобы выяснить ситуацию с оказанием услуг проектам, к которым есть вопросы у Вашингтона.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует продажи одной из крупнейших в мире нефтегазовых сервисных компаний Baker Hughes. Следствие интересуют проекты, которые были затронуты американскими санкциями. Baker Hughes ранее вышла из проекта Северный поток-2 и избежала американских санкций. В корпорации начали внутренней расследование из-за сложившейся ситуации, сообщает Reuters.
В отчете компании речь идет о том, что расследование продаж Baker Hughes было начато еще в декабре 2020 года. В Baker Hughes пока не предоставили деталей о том, о каких конкретно проектах идет речь. Компания среди других юридических лиц покинула проект Северный поток-2 из-за угрозы попасть под американские санкции.
Кроме того, в Baker Hughes указали, что компания уже проводит проверку относительно того, могла ли ее деятельность нарушить правила, связанные с соблюдением требований санкций США.Читайте такжеОдин из крупнейших мировых страховщиков бросил Северный поток-2 на полпути
В Baker Hughes подчеркнули, что сейчас продолжаются расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США и внутреннее разбирательство. Когда конкретно завершатся данные процессы, в компании не знают.
Справка
Baker Hughes – это третья по масштабам нефтегазовая сервисная компания в мире. Впереди идут Schlumberger и Halliburton. Компания оказывает услуги по оценке запасов, бурению, обустройству месторождений. Baker Hughes работает в более чем 90 мировых государствах. Штаб-квартира юридического лица находится в Хьюстоне.
Северный поток-2 новости
- Новые проблемы с завершением строительства Северного потока-2 возникли у России после того, как 1 января 2021 года вступили в силу новые санкции Вашингтона, которые предусматривают возможность введения американским государством санкции против всех компаний, которые задействованы в строительстве газопровода.
- 23 февраля стало известно о том, что минимум 18 компаний решили прекратить свое участие в проекте СП-2 из-за опасений попасть под санкции США. Среди них немецкая страховая компания Munich Re, отказавшаяся предоставлять свои услуги газопроводу.
- Крупная нефтегазовая компания Wintershall Dea, которая профинансировала строительство СП-2 на 730 миллионов евро, также решила отказаться от проекта из-за угрозы ограничений со стороны Вашингтона.
- 24 февраля в Еврокомиссии заявили, что Северный поток-2 по сути не нужен Евросоюзу, однако решение об остановке проекта должна принимать Германия.