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Стало известно о разбирательствах США с компанией, покинувшей Северный поток-2

27 февраля 2021, 19:16

В компании Baker Hughes начали внутреннее расследование, чтобы выяснить ситуацию с оказанием услуг проектам, к которым есть вопросы у Вашингтона.

Северный поток-2
У одной из крупнейших в мире нефтегазовых сервисных компаний Baker Hughes возникли проблемы из-за СП-2 / Reuters

Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует продажи одной из крупнейших в мире нефтегазовых сервисных компаний Baker Hughes. Следствие интересуют проекты, которые были затронуты американскими санкциями. Baker Hughes ранее вышла из проекта Северный поток-2 и избежала американских санкций. В корпорации начали внутренней расследование из-за сложившейся ситуации, сообщает Reuters.

В отчете компании речь идет о том, что расследование продаж Baker Hughes было начато еще в декабре 2020 года. В Baker Hughes пока не предоставили деталей о том, о каких конкретно проектах идет речь. Компания среди других юридических лиц покинула проект Северный поток-2 из-за угрозы попасть под американские санкции.

Кроме того, в Baker Hughes указали, что компания уже проводит проверку относительно того, могла ли ее деятельность нарушить правила, связанные с соблюдением требований санкций США.Читайте такжеОдин из крупнейших мировых страховщиков бросил Северный поток-2 на полпути

В Baker Hughes подчеркнули, что сейчас продолжаются расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США и внутреннее разбирательство. Когда конкретно завершатся данные процессы, в компании не знают.

Справка

Baker Hughes – это третья по масштабам нефтегазовая сервисная компания в мире. Впереди идут Schlumberger и Halliburton. Компания оказывает услуги по оценке запасов, бурению, обустройству месторождений. Baker Hughes работает в более чем 90 мировых государствах. Штаб-квартира юридического лица находится в Хьюстоне.

Северный поток-2 новости

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