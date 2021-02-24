В ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопровода

На уровне Евросоюза решение об остановке проекта Северный поток-2 приниматься не будет, заявила Дитте Юул Йоргенсен
Евросоюзу не нужен проект Северный поток-2, так как газопровод не способствует усилению энергетической безопасности Европы. При этом наднациональное объединение не планирует принимать решение об остановке строительства СП-2. Вердикт судьбе газопровода должна вынести Германия, заявила глава директората Еврокомиссии по вопросам энергетики Дитте Юул Йоргенсен, сообщает Reuters.
По ее словам, Европа не намерена принимать коллегиальное решение по поводу прекращения строительства Северного потока-2.
"Для Европейского Союза в целом "Северный поток-2" не способствует безопасности поставок. Фактически остановка строительства потребует решения на национальном уровне. Это не то решение, которое может быть принято на европейском уровне", - подчеркнула Йоргенсен.Читайте такжеВ ГТС Украины объяснили, почему Северный поток-2 не нужен ни Газпрому, ни Европе
Северный поток-2 новости
- Новые серьезные проблемы с достройкой газопровода СП-2 возникли у России после 1 января 2021 года, когда вступили в силу новые санкции Вашингтона, предусматривающие санкции против всех компаний, прямо или опосредованно задействованных в реализации проекта.
- У Байдена заявляли, что дополнительные санкции против газопровода Северный поток-2 будут введены после того, как США зафиксируют процесс достройки или сертификации газопровода.
- Оператор проекта, компания Nord Stream AG, 6 февраля заявила о начале достройки участка газопровода СП-2 в территориальных водах Дании. Работы проводит судно Фортуна, в отношении которого уже введены санкции США. Работы на некоторое время были приостановлены из-за непогоды, однако 15 февраля трубопрокладка продолжилась.
- США 22 февраля внесли трубоукладчик Фортуна в еще один санкционный список. Дополнительные ограничения также были введены против владельца судна.
- 23 февраля стало известно о том, что как минимум 18 компаний приняли решение выйти из проекта Северный поток-2 под угрозой американских санкций. Немецкая страховая компания Munich Re отказалась предоставлять страховые услуги СП-2 под давлением возможных ограничений.
- 24 февраля крупная немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea, которая вложила 730 миллионов евро в проект Северный поток-2, отказалась от дальнейшего финансирования проекта из-за санкционного давления Вашингтона.