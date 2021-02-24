В ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопровода

В ЕС считают, что Северный поток-2 может остановить только Германия / Reuters

Евросоюзу не нужен проект Северный поток-2, так как газопровод не способствует усилению энергетической безопасности Европы. При этом наднациональное объединение не планирует принимать решение об остановке строительства СП-2. Вердикт судьбе газопровода должна вынести Германия, заявила глава директората Еврокомиссии по вопросам энергетики Дитте Юул Йоргенсен, сообщает Reuters.

По ее словам, Европа не намерена принимать коллегиальное решение по поводу прекращения строительства Северного потока-2.

"Для Европейского Союза в целом "Северный поток-2" не способствует безопасности поставок. Фактически остановка строительства потребует решения на национальном уровне. Это не то решение, которое может быть принято на европейском уровне", - подчеркнула Йоргенсен.Читайте такжеВ ГТС Украины объяснили, почему Северный поток-2 не нужен ни Газпрому, ни Европе

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